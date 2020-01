Populární útočník hraje svou osmnáctou sezonu v mateřském klubu a v sobotu se se vší pravděpodobností osamostatní na prvním místě v tabulce hráčů s nejvíce starty v klubu. Momentálně má společně s bývalým spoluhráčem Rudolfem Suchánkem za České Budějovice odehráno 809 zápasů. Nikdo za celých 92 let trvání klubu neodehrál více soutěžních zápasů než on.

Poprvé se „Šimi“ prosadil do A týmu tehdejšího HC České Budějovice 4. ledna 1998 v extralize proti Spartě Praha v útoku s Petrem Šachlem a Pavlem Pýchou, otcem svého současného spoluhráče a kapitána týmu. „Prohráli jsme 2:3. Už je to fakt dlouhou, když jsem poprvé vyjel s košíkem proti Spartě,“ usměje se při vzpomínce na svou extraligovou premiéru.

V prvních dvou sezonách nasbíral v nabitém kádru pouze čtyři starty v nejvyšší soutěži. Ale poté se stal stabilním členem základní sestavy. Svou první extraligovou branku dal 26. září 1999 v domácím duelu se Znojmem (2:2). Překonal gólmana Rybára a přihrávali mu na Milan Filipi a Stanislav Jasečko.

Netrvalo dlouho a připsal si i svůj první hattrick, když 14. listopadu 2000 třemi brankami pokořil Adama Svobodu. České Budějovice tehdy porazily Pardubice 7:3. Podobný kousek pak v klubových barvách zvládl ještě dvakrát: v roce 2002 s Havířovem a v roce 2012 ve Zlíně.

Následovalo mnoho a mnoho sezon, kdy se postupně z šikovného mladíčka stal zkušený a produktivní útočník. „Člověk je vždycky nejradši tam, kde je spokojený. A já jsem byl spokojený doma. Pokud to šlo, tak jsem chtěl hrát v Budějovicích,“ vysvětluje, proč hrál nejraději a prakticky výhradně jen ve svém mateřském klubu.

Legendou se stal zejména díky fantastickým samostatným nájezdům. Za osmnáct sezon jich v českobudějovickém dresu jel neuvěřitelných a rekordních 66, z nichž 26 skončilo brankou. I to je nejvyšší číslo ze všech hráčů v historii klubu.

Po několika letech na východě Čech se prozatím poslední českobudějovický extraligový kapitán vrátil do mateřského klubu v roce 2018 a bojuje o svůj druhý postup do nejvyšší soutěže. K tomu prvnímu přispěl v ročníku 2004-05 svým dosud rekordním klubovým počtem 36 kanadských bodů.

„Strašně moc mě láká zase si to zopakovat. Přijet odněkud na střeše autobusu a mávat na lidi na plném budějovickém náměstí, to by samozřejmě bylo krásné. Postup by byl parádní a uděláme maximum, abychom na něj dosáhli,“ ujistí.

Za 809 zápasů dosud nastřílel dvě stovky branek. Více dali v klubové historii jen Jaroslav Pouzar (300), Luboš Rob st. (263), Václav Mařík (256), Jiří Lála st. (230) a Radek Ťoupal (228). Kanadských bodů má Šimánek již 350 a v této bilanci je v klubové historii na 8. místě.

Před sobotním utkáním s Havířovem obdrží dres s číslem 810, který označuje počet jeho startů za českobudějovický A tým. Až za ním se v tomto porovnání ocitnou další nesmrtelné klubové legendy Rudolf Suchánek (809), Petr Sailer (760) a Luboš Rob starší (732).