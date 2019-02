České Budějovice – Parádní víkend má za sebou kapitán HC Mountfield Jiří Šimánek (34 let). V pátek zaznamenal ve Zlíně hattrick, v neděli přidal další dva góly proti Karlovým Varům a pokaždé pomohl svému týmu k tříbodovému zisku. V tabulce střelců nejvyšší soutěže se vyšvihl už na druhou příčku.

Jiří Šimánek přímo ze vzduchu překonává karlovarského Lukáše Mensatora. | Foto: Deník/ František Panec

Deset gólů za dvanáct zápasů. Pamatujete někdy lepší vstup do sezony?

To asi ne. Deset gólů, to jsem míval spíše tak za půlku sezony.



Čím si vysvětlujete takovou produktivitu? Třeba tím, že nastupujete v první řadě a na ledě dostáváte hodně prostoru?

To si nemyslím, protože třeba loni jsem hrál také hodně v první lajně. Spíše jsem letos přidal taky nějaké góly v přesilovkách. Letos jsem dal už tři, zatímco loni za celou sezonu jenom jeden. Loni jsem byl v přesilovkách hodně bídný.



V koncovce se vám skutečně daří. Proti Karlovým Varům jste se trefil dokonce ze vzduchu. Pomohla vám při něm vaše golfová průprava?

To ani ne. To byl spíše tenisový obouručný bekhend na síti.



Může mít blahodárný vliv na vaše sebevědomí i funkce kapitána?

V tom to není. Buď to tam člověku padá, nebo ne. Když to lepí, tak tam padají hezké góly i takové šmudly, jako naposledy proti Varům, kdy mi Tomáš Rousek nastřelil hokejku a puk byl v brance.



Kolik gólů byste po tak povedeném začátku soutěže chtěl letos nastřílet?

Vždycky jsem měl více asistencí než gólů. Legenda českobudějovického hokeje pan Pouzar mi minulý rok říkal, že jestli nedám dvacet gólů za sezonu, tak musím vrátit dres s číslem 22, se kterým hrával právě on. Dal mi ještě jeden rok šanci, tak bych letos těch dvacet gólů chtěl splnit.



O víkendu jste dokázali přerušit páteční výhrou ve Zlíně nepříznivou sérii pěti porážek v řadě. Panovala už v kabině trochu nervozita?

Měli jsme skoro týden na to, abychom si odpočinuli a potrénovali. Věděli jsme, že jsme dostávali góly po našich chybách v defenzivě. Na to jsme se zaměřili a podržel Pavel Kantor v brance. Navíc jsme dali čtyři a pět gólů, což se nám dlouho nedařilo.



Vyměníte teď sérii pěti porážek v řadě za pět vítězství?

Kdybychom teď zaznamenali pět vítězství, tak bych se vůbec nezlobil.



V kabině a na tréninku máte momentálně čtyři hráče z NHL. Je jejich přítomnost hodně cítit?

Určitě je to znát. Tréninky jsou kvalitní a je vidět, že jsou to hráči, kteří toho mají hodně za sebou. Nastupují v nejlepší soutěži světa. To se někde projevit musí.



Do zápasů naskočil zatím je Andrew Ference. V pátek na Slavii už by se měli ve vaší sestavě objevit také Martin Hanzal a Milan Michálek. Budou pro váš tým velkou posilou?

Jsou to výborní hráči a bude to velká pomoc. Věřím, že s nimi v sestavě vítěznou sérii protáhneme.



Ve středu váš čeká dohrávané utkání European Trophy s Plzní, ve kterém už o moc nepůjde. Co od tohoto zápasu očekáváte?

Doufám, že oba soupeři k zápasu přistoupí tak, aby se hlavně nikomu nic nestalo. Šanci dostanou zřejmě hlavně mladší hráči.