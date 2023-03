Od nové sezony bude ikona plzeňského hokeje Jiří Hanzlík (49 let) působit v roli asistenta trenéra v českobudějovickém Motoru. V neděli ale ještě přijel do Budvar arény jako trenér plzeňského dorostu, který musel ve druhém osmifinále extraligového play off překousnout porážku 0:4 od svých českobudějovických vrstevníků. Rozhodující třetí duel se hraje v úterý na západě Čech (17).

Nový asistent trenéra hokejistů Motoru Jiří Hanzlík. | Foto: hcplzen.cz

Oslovil vás přímo Motor, nebo jeho nový hlavní trenér Ladislav Čihák, se kterým jste před lety úspěšně spolupracoval v Plzni?

Oslovil mě Láďa Čihák, jestli bych měl zájem s ním zase spolupracovat. V Plzni nám to fungovalo. On asi na svých dalších angažmá poznal, že chce mít k sobě lidi, kterým věří, zná je a ví, co od nich může očekávat. Kývl jsem, protože už také potřebuji změnu. Jako trenér jsem pořád jenom v Plzni a předtím jsem tam končil i hráčskou kariéru. Jsem tam dlouho a cítil jsem, že i v osobním životě, tím nemyslím rodinný, bych potřeboval něco změnit. Také proto jsem nabídku přijal.

Bylo to tedy tak, že byste s Ladislavem Čihákem šel prakticky kamkoliv?

To ne. Když jsem ještě sám hrával, tak jsem vždycky do Budějovic jezdil rád. Jsou mi sympatická všechna jihočeská města. Jihočeši i Západočeši jsme si dost blízcí, jsme podobné nátury. Budějovice mám zařazené jako jedno z měst, kde bych mohl a chtěl fungovat. Určitě to není tak, že bych šel kamkoliv. To v žádném případě.

Vnímal jste, že Motor skončil v uplynulém ročníku extraligy až na třináctém místě?

Vnímal jsem to, ale nijak speciálně jsem Budějovice nesledoval. Občas jsem je viděl v televizi a zdálo se mi, že postavení v tabulce neodpovídá tomu, co tým produkuje na ledě. Byla tam nějaká špatná série, ale nijak podrobně jsem tomu pozornost nevěnoval. To musím přiznat. Neznám příčiny propadu tabulkou, protože na začátku sezony byl Motor v pohodě. Už jsme měli schůzku a kádr se pro příští sezonu rýsuje.

Asistentem trenéra je v Plzni českobudějovický rodák František Bombic. Konzultovali jste spolu své angažmá na jihu Čech?

S Frantou se v Plzni na zimáku potkáváme, bavíme se, ale nějak jsem se na to extra nevyptával. Rád si dělám obrázek sám.

Na Budějovice máte dobrou vzpomínku ještě jaké hráč, když jste tady s Karlovými Vary na jaře roku 2008 zvládli rozhodující sedmé semifinále play off?

To je hezká vzpomínka (úsměv). Budějovice vyhrály všechny tři své domácí zápasy, my také a rozhodovalo se na jejich ledě. Pamatuji si to velmi dobře.

Kdy se na jihu Čech poprvé objevíte pracovně?

Hokejové sezony jsou dané od května do dubna. To znamená, že dodržím smlouvu tam, kde ji mám, a od května se začnu věnovat práci v Motoru.

Před rokem jste v Plzni vyhráli extraligu juniorů i dorostu. Máte se svým týmem i letos ty nejvyšší ambice?

V mládeži je to dost specifické a výsledky často záleží na pár lidech. Podobně to má i budějovický dorost, který má také dva rozdílové hráče. My je máme rovněž, ale všichni hrají za juniorku a zatím jsme je nepoužili. Jsou to dva obránci mladší Jiříček a Skok, kteří už naskočili i za áčko. Do útoku pak máme Adama Benáka. Pokud chceme postoupit, tak je budeme muset využít. Nevěřím, že bychom v současném složení byli schopni přes Budějovice přejít. První zápas doma jsme sice vyhráli 5:0, ale výsledek plně neodpovídal tomu, co se dělo na ledě.

V Motoru v dorostenecké kategorii doslova září Samuel Drančák. Všímáte si ho už i směrem k vašemu budoucímu trenérskému působení na jihu Čech?

Kromě něj je to ještě Matyáš Humeník. O těchto dvou hráčích dobře vím. Jsou na ledě hodně vidět a je znát, že jsou to rozdíloví hokejisté.

Berete to už i malinko tak, že byste je rád viděl v přípravě prvního týmu, který v květnu spolu s kolegou Čihákem převezmete?

Myslím, že se s nimi do přípravy počítá. I s tímto výhledem se na ně dívám. Na druhé straně je to ještě teď těžké sledovat, protože když trénujete svůj tým, tak se snažíte všímat svých hráčů. Ale jsou to kluci, kteří jsou hodně vidět. To určitě.