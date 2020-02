Jen výhra nechá Vimperské v boji o play off

Předposlední kolo Krajské ligy ledních hokejistů může zkompletovat osmičku pro play off. Proti tomu však budou hráči HC Vimperk. Ti se budou snažit si uchovat šanci na play off až do posledního kola.

Vimperští hokejisté již nemají kam uhnout. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek