České Budějovice – Domácí premiéra vyšla, i když to nebylo vůbec nic jednoduchého. Po třech zápasech venku vedl Marian Jelínek poprvé hokejisty ČEZ Motoru před zaplněnou Budvar arénou a jeho svěřenci udolali v první WSM lize Benátky nad Jizerou 5:2. V sobotu se Jihočeši představí v Prostějově (17).

Mužstvo po dvou porážkách nutně potřebovalo zvítězit. Vstup do zápasu mu ale nevyšel a ještě ve 35. minutě prohrávalo 0:2. „V první třetině jsme měli problém s tím, že soupeř přehušťoval prostory před brankou, kde jsme se neuměli prosadit. Z rohů jsme se nemohli dostávat do gólových šancí a nevytvořili jsme si pořádnou příležitost,“ uznal Jelínek.



Naopak dvakrát se prosadil soupeř. „Bylo to z brejků. Benátky nám utekly na 0:2 a situace byla velmi zlá, protože jsme předtím dva zápasy prohráli,“ konstatoval.



Od druhé třetiny Motor přidal a Václav Nedorost snížil. „Jsem rád, že mužstvo v sobě našlo sílu, nebylo skleslé a do druhé třetiny vstoupilo aktivně. Změnili jsme taktiku v útočném pásmu. Okamžitě jsme otáčeli hru na obránce, protože soupeř byl hodně zatlačený do třetiny. Najednou jsme začali mít převahu a šance,“ pochvaloval si Jelínek změnu strategie.



Třetí třetina, to už byl z českobudějovické strany koncert. Čtyřmi góly mužstvo předvedlo dokonalý obrat v utkání. „Hráči pochopili, že za stavu 2:2 se nezačíná bránit, ale začíná se ještě agresivněji útočit. Za to jsem rád. Soupeř si chtěl odvézt bod a byl by asi spokojený i s remízou. Chtěli jsme však doma vyloženě ukázat, že nechceme hrát na nerozhodný výsledek. Byli jsme aktivní a těší mě, že jsme to proměnili ve vítězství,“ neskrýval trenér velkou spokojenost.



Obrat ve hře od druhého dějství nepřišel úplně sám. „Je jasné, že jsme o přestávce v kabině jenom nestáli a neřekli: kluci jedem. Něco tam sem tam zalétá, něco se i rozbije, a třeba to pomůže,“ usměje se zkušený psycholog.



První gól Benátek byl sporný. Před gólovou akcí se totiž kotouč nejspíš dotkl stropu haly. „To se stane. Rozhodčí to zřejmě neviděli. Kdybychom 1:2 prohráli, tak to budeme oplakávat. Takový je hokej a věřím, že to sudí neudělali úmyslně. Já jsem to neviděl, ale hráči jednoznačně říkali, že se puk dotkl střechy,“ okomentoval sporný moment.



Poprvé po svém návratu z Chomutova nastoupil Luboš Rob mladší a až na koncovku (spálil možná pět velkých šancí) si v centru prvního útoku vedl velmi dobře. „Nebylo to špatné, ale čekáme, že bude hrát ještě lépe. Stejně jako řada dalších hráčů. Musíme se zlepšit,“ má Jelínek jasno.