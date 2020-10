HC Střelci J. Hradec – HC Vimperk 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Gól a nahrávky: 29. Šaršok (Švarc, R. Sitter).

Sestava Vimperka: Podskalský – O. Předota, J. Předota, Jan Lang I (41. Janásek), L. Turek, Šaršok, Chval – L. Holub, P. Novotný, Schmidt, Vodička, Paule, Fedor (41. Paukner), O. Kovář, R. Sitter, Švarc. Trenér Milan Řehoř.

„Potvrdilo se, jak složité je pro nás dávat góly. Byli jsme lepší již v první třetině, ale byla z toho pouze Pauleho tyč. I ve druhém dějství jsme se tlačili dopředu a v polovině zápasu to konečně trefil Jarda Šaršok. Měli jsme ještě výhodu trestného střílení, ale to neproměnili. Ve třetí třetině domácí přidali, měli tam i přesilovku pět proti třem, ale dokázali jsme to odbránit. Celkově jsme hráli v obraně velice dobře a všechno jistil výborný Podskalský v bráně,“ shrnul utkání předseda vimperského hokeje Pavel Předota..

Krajská liga má nyní na programu dvě kola v rychlém sledu. „V pátek od sedmi večer hostíme Božetice, v neděli pak míříme do Soběslavi,“ doplnil Pavel Předota.