Po reprezentační přestávce vlétli Jihočeši do dalšího pokračování soutěže doslova jako uragán. Ambiciózní Havířov smetli 9:2 a především v prvních dvou třetinách podali skutečně mimořádný výkon. „Měli jsme výborný start do utkání, Vypadali jsme čerství a hladoví po gólech. Naše hra měla nasazení, všichni hráči byli v pohybu. Hráli jsme pořád v pěti lidech. Ne, že jsou útočníci a beci zvlášť,“ chválil tentokrát svůj tým i tak přísný trenér, jakým Václav Prospal bezpochyby je.



Závěrečná třetina sice skončila nerozhodně 2:2, ale to mu tentokrát až tolik nevadilo. „Zápas už byl za stavu 7:0 rozhodnutý a hra byla trochu rozháranější. První dvě třetiny byly z naší strany opravdu povedené. Přitom jsem měl ze zápasu malinko strach. Nevěděl jsem, jestli nebudeme po pauze trochu zrezivělí. Vinou nemoci, která nám prošla kabinou, nebylo jasné, jak budeme vypadat fyzicky. Nakonec z toho byl jeden z našich nejlepších domácích zápasů v sezoně,“ ocenil.



Přitom Havířov je tým, který dokázal nad Jihočechy na domácím ledě dvakrát vyhrát a určitě nechce chybět v play off. „Havířov je dobrý tým. Navíc hraje o všechno, aby se dostal do play off. Pro trenéra hostí Jiřího Režnara bylo asi velké zklamání, jak tady jeho kluci zápas odehráli. Ale někdy to tak prostě přijde. My jsme naopak s kolegou Alešem Totterem měli velkou radost, jak jsme zápas zvládli,“ neskrýval tentokrát velkou spokojenost.



Zdá se, že formu před blížícím se play off načasoval Motor velmi dobře. „Ale pozor. Byl to jen jeden zápas,“ rozhodně nechce kouč nechat svůj tým usnout na vavřínech. „Nemůžeme se dívat až tak dopředu. Náš výkon byl povzbudivý a kdyby to takhle šlo dál, tak by to bylo jedině dobře. Ale každé utkání je jiné,“ upozorňuje.



Ve středu čeká jeho celek duel na ledě předposledního Ústí nad Labem. „Je to soupeř, který už nemá o co hrát a jenom čeká na konec sezony. Pro nás je důležité na domácí vletět, potvrdit nedělní domácí zápas a splnit roli favorita. To se snažíme hráčům dostat do hlav a věřím, že kluci budou na play off výborně připraveni. Měli bychom být v nejlepší formě, co se týká fyzické kondice, nabruslenosti, sehranosti a dalších aspektů hry,“ je přesvědčen.



V aktuální tabulce je Motor čtvrtý, ale na druhý Vsetín ztrácí pouhé tři body. „Nebudu lhát, dívám se na druhé místo. Myslím si, že na něj patříme. Klidně i výš. To říkám s veškerým respektem k soupeřům, kteří jsou teď před námi. Když bychom se pídili po tom, proč tam nejsme, tak zase dojdeme k naší administrativní chybě a bodovému odpočtu. A k tomu další bodové ztráty, které přišly po něm. V tomhle momentu se dívám na druhé místo, které je hratelné. Může se stát, že si to o něj rozdáme v posledním kole se Vsetínem. Ale krátkodobý cíl je jasný. Vletět na Ústí, přivézt odtud tři body a připravit se na další utkání,“ spřádá Prospal nejbližší plány.