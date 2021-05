Těšíte se na návrat do důvěrně známého prostředí?

Určitě. Je to velmi příjemný pocit vrátit se po tolika letech domů a také skvělá motivace.

Vždycky jste říkával, že o návratu domů do Budějovic můžete uvažovat až v momentu, kdy vám v Plzni vyprší smlouva. Co rozhodlo, že jste se k návratu odhodlal už rok před jejím koncem?

Sám jsem dlouho netušil, že to takhle dopadne. Ale je hrozně příjemné vrátit se domů. Je pro mě moc důležité, že budu hrát doma. Nejsem typ hráče, který by se snažil někde za každou cenu rozvázat smlouvu, ale situace se takhle vyvrbila. Toto rozhodnutí ve mně zrálo delší dobu. Jsem rád, že jsem se domluvil s Plzní a shodu našly i oba kluby. Teď už se chci začít připravovat na tuto sezonu, na kterou se opravdu těším. Je to pro mě skvělá věc i z motivačního hlediska. Pamatuji si tady skvělé roky, kdy jsme hráli třikrát po sobě semifinále play off. Na to vzpomínám a chtěl bych to znovu zažít. Budu se snažit pomoci, abychom se dostali hodně vysoko.

Přesvědčovali vás v Plzni hodně, abyste zůstal a kontrakt dodržel?

Jak už jsem říkal, zrálo to ve mně delší dobu. S klukama z Budějovic jsem byl v kontaktu každoročně, i když jsem ještě hrál v zahraničí. Teď to vyšlo a nechtěl bych rozebírat detaily. Už se o tom napovídalo dost. Ještě jednou bych chtěl poděkovat Plzni i Motoru, že se domluvily a takhle to dopadlo.

Na jak dlouho jste s Motorem podepsal smlouvu?

Na tři roky.

Lukáš Pech, který přichází ze Sparty, se vyjádřil, že hlavně vy stojíte za jeho příchodem do Motoru. Podílel jste se na tvorbě nového týmu?

Se spoustou kluků proti sobě hrajeme v extralize x let a potkávali jsme se i v národním týmu. Konkrétně u Lukáše Pecha vím, jaký je to hráč a jak je důležitý pro tým. Hodně mi záleželo na tom, aby v Motoru podepsal smlouvu. Je to úžasný centr a velmi kreativní hráč, který dokáže připravovat skvělé pozice. Je moc dobře, že je tady s námi.

Nezkoušel jste přesvědčit také vašeho dlouholetého spoluhráče z Plzně Tomáše Mertla, což je rovněž skvělý centr a navíc Jihočech?

S Tomášem jsme to rozebírali. Věděl, jaká je situace. Ale on má podepsanou smlouvu v Plzni a je to její první centr. Pro Škodovku je to stěžejní hráč a v jeho případě by to asi nevyšlo už jenom z toho důvodu, že by ho Plzeň nepustila. Co vím, tak tam ještě rok zůstává.

Tak jste si s sebou vzal ze Škodovky alespoň obránce Romana Vráblíka?

Seděli jsme vedle sebe v kabině, takže tyto debaty byly na denním pořádku. Roman měl do Motoru podepsanou smlouvu jako první. Je to paráda. Vypracoval se v beka, který hraje stabilně extraligu a je přínosem i do šatny. Už to není takový ten mladý puberťák, ale je to opravdu chlap, který dokáže být lídrem týmu. Jsem rád, že se podařilo přivést hráče, kteří už mají něco za sebou. Jsou zkušení a ví, jak se extraliga hraje. To je důležité a bude to rozhodovat.

Zamrzel hodně váš konec v Plzni, když jste v předkole play off vypadli s Olomoucí překvapivě a až nečekaně hladce 0:3 na zápasy?

Konec minulé sezony bych také nechtěl nějak moc rozebírat. Ale ve zkratce, bylo to takové podtržení celého našeho ročníku. Střídaly jsme dobré výkony s horšími. Zrovna tento týden nám nevyšel a prostě jsme vypadli. Byl to neúspěch. Určitě jsme Olomouc nepodcenili, ale prostě nám to nesedlo. Soupeř si postup zasloužil. Ve všech směrech byl lepší a připravenější. Víc chtěl a nám nezbylo, než si sbalit věci a ukončit sezonu.

Nikdy jste se netajil tím, že byste na konci sezony rád pozvedl nad hlavu vítěznou trofej. Přicházíte s tím i do Budějovic?

Jasně.

Vnímáte ale na druhou stranu, že jdete do posledního týmu tabulky?

To bylo a nemůžeme se koukat dozadu. Každá sezona je nějaká. Teď přišli zkušení hráči, kteří ví, o čem extraliga je. Do soutěže je třeba jít s pokorou, ale také se zdravým sebevědomím, aby si tým vybudoval vnitřní sílu. Tvrdou prací se musíme na sezonu připravit. Mužstvo musí získat vítězného ducha. To je hrozně důležité. Je třeba jít do toho s tím, že chceme vyhrát pohár. Hrajeme pro diváky a není možné si jít jen tak zahrát. Je třeba si dávat ten nejvyšší cíl, kterým je pro hokejistu vyhrát mistrovský pohár. To je podle mého věc, kterou chtějí všichni v naší kabině.

Jste si vědom, že směrem k vaší osobě budou velká očekávání?

S tím počítám a této role se vůbec nezříkám. Takhle už to mám nějaké roky. Naučil jsem se to v hlavě trochu selektovat. Jsou chvíle, kdy se daří, ale také když se nedaří. Je potřeba nepropadat panice ve chvíli, kdy to zrovna nejde. Naopak ještě více makat. Nezříkám se toho, ale je tady i celá řada dalších zkušených kluků, kteří za to také umí vzít. To je hrozně důležité. Nebude to stát na pár lidech, ale přispět dokáže každá lajna.To v dnešním hokeji rozhoduje a bylo to vidět i v extraligovém finále. Mladí kluci, kteří si tady zkusili extraligu, jsou zase o rok zkušenější, a my jako starší se jim budeme snažit ve všech směrech pomoci. Hlavně jim ukázat vítězný směr.

Letní přípravu budete mít individuální a opět vás povede kondiční kouč reprezentace Dominik Kodras?

Ano. Budu mít individuální přípravu. Nevidím v tom problém. Ve světě je to tak běžné a v našem týmu ji bude mít více hráčů. S Dominikem Kodrasem spolupracuji už třetí rok a maximálně mi to vyhovuje. Už mám taky nějaké roky a své bolístky. Snažíme se dělat takové věci, aby to pak v sezoně bylo v pořádku a byl jsem dobře připraven.

Budete i nadále v letním období chodit na led s partou bývalých českobudějovických hráčů a hrát zápasy o padesátikorunu?

Chodíme každoročně a uvidíme, jak to teď bude s covidem. Mám zprávy, že by nás jako profesionály na led měli pustit, což by bylo úžasné. Od května chodíme dvakrát v týdnu a zápasy o padíka, to jsou ty nejlepší hokeje. Na to se každý rok moc těším (úsměv).