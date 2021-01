Slavnostní vyhlášení tentokrát proběhlo v rodinném prostředí útulné klubovny SK Pedagog České Budějovice za striktního dodržení všech vládních opatření spojených s pandemií koronaviru. Pro kapitána Motoru tím ale okamžiky slávy skončily a musí zase do práce. V pátek jeho tým jede bojovat o důležité extraligové body do Olomouce (17).

Loni jste v anketě obsadil desátou příčku, takže jste zaznamenal pořádný posun dopředu.

Změna v umístění je to opravdu pořádná (úsměv). Jsem za to samozřejmě rád. V konkurenci sportovců, kteří tady na jihu jsou, je to pro mě obrovský osobní úspěch.

Máte kladný vztah k podobným anketám, ve kterých se srovnává tak trochu nesrovnatelné?

Abych řekl pravdu, tak ankety nějak moc nesleduji. Jednotlivé sporty se opravdu dají jen těžko poměřit. Ale být mezi vyhodnocenými je vždycky hezké.

Bude mít ve vaší kariéře velkou hodnotu, že jste byl Sportovcem Jihočeského kraje?

Určitě. Takový úspěch se povede možná jednou za život. Jsou tady výborní fotbalisté, volejbalisté i další sportovci. Být mezi nimi nejlepší je super výsledek.

Rok 2020 se vám také skutečně povedl. Zažil jste s Motorem postup do extraligy, byl jste vyhlášen nejlepším hráčem Chance ligy a poprvé jste si také zahrál za národní tým.

To všechno bylo hezké, na druhou stranu je však uplynulý rok spojený s covidem. Z tohoto pohledu na něj budu mít trochu smíšené vzpomínky. Ale postup do extraligy a starty za národní tým, to pro mě znamenalo velké posuny v kariéře a jsem rád, že jsem to mohl zažít.

Za národní tým jste si poprvé zahrál na prosincovém Channel One Cupu v Moskvě. Byl to velký rozdíl proti hokeji v extralize?

Proti extralize to rozdíl byl. Hráči tam mají jiné návyky a hlavně jsou rychlejší v rozhodování. V prvním zápase proti Finsku jsem se necítil úplně dobře. Byl to jiný hokej a chvilku mi trvalo, než jsem si zvykl. Proti Švédům už jsem se pak cítil výborně a bylo to mnohem lepší.

V extralize jste s Motorem jako nováček soutěže nezačali nejlépe, ale poslední čtyři domácí zápasy jste vyhráli a také vaše výkony jdou nahoru. Chyběly vám v úvodu sezony především zkušenosti?

Je to možné. Začátek soutěže byl z naší strany negativně ovlivněný i dvěma karanténami. Bylo to takové všelijaké a zápasy jsme si prohrávali v podstatě sami. Dělali jsme chyby a nezvládali jsme závěry utkání. Trošku jsme do toho spadli a jednu chvíli to opravdu nebylo dobré. Postupně jsme si ale na extraligu zvykli a už víme, co od toho můžeme čekat. Doufáme, že naše výkony půjdou postupně ještě víc nahoru.

Je stále reálné dotáhnout se na dvanácté místo, které by znamenalo postup do play off?

Určitě. Hlavně musíme porážet týmy, které jsou v tabulce kolem nás, aby nám tito soupeři neodskočili.