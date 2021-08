Jihočeši okusili radost z vítězství až v šestém přípravném duelu. „Pro kluky je to odměna za tvrdou práci na tréninku. Je fajn prožít zase radost z vítězství. Je to věc, která se nedá koupit,“ chválí si trenér Jaroslav Modrý.

Na letní období bylo utkání poměrně vyhrocené, o čemž svědčí i poměr vyloučených 13:12. „Hokej je kontaktní a emotivní sport, alespoň to mělo jiskru. Některá vyloučení se mi ale moc nelíbí. Hráči to trochu přihrávají a skáčí. Ale to nemohu ovlivnit. Jsem však rád, že naši kluci našli cestu k vítězství. Pracovali, ubránili oslabení, dali jsme gól v přesilovce. Za dobrou práci jsme byli odměněni. O tom hokej je,“ konstatuje kouč.

Pouze na rozcvičce se objevil gólman Hrachovina, pak zamířil na tribunu. „Je to zase další krok k jeho návratu do zápasu,“ uvedl Modrý.

K plánovanému zužování kádru zatím nedojde. „Máme nějakou marodku, což je součást hokeje, ale tím pádem nebudeme zužovat, protože nemá co zužovat. Budeme pracovat s materiálem, který máme, a den po dni se zlepšovat,“ věří.

Nyní má jeho tým týdenní zápasovou pauzu. „Nechtěli jsme hrát nějak moc přípravných zápasů a takhle se to sešlo. Budeme mít alespoň čas se zahojit a pracovat na detailech naší hry,“ vysvětlil.