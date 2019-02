Jekatěrinburg – Svou druhou sezonu v prestižní Kontinentální hokejové lize kroutí v dresu Avtomobilistu Jekatěrinburg jihočeský gólman Jakub Kovář (26 let). Dvakrát se stal na jihu Čech Sportovcem roku, doma má dva bronzy z mistrovství světa. V letošní sezoně by chtěl znovu se svým klubem do play off a rád by si zachytal také na mistrovství světa v Praze. K tomu také alespoň na dálku pečlivě sleduje, jak se daří českobudějovickému Motoru v první lize.

Jakub Kovář | Foto: Deník/ Ondřej Littera

V loňském roce jste měli v Jekatěrinburgu hodně špatný vstup do soutěže, letos jste ho zopakovali. Čím to podle vás bylo?

Sám nevím, čím to je. Opravdu je to zvláštní, ale začátek letošní sezony skutečně kopíruje tu loňskou. Myslím, že by příčinou mohl být špatně rozvržený program v létě. Vrátili jsme se letos stejně jako loni teprve týden před začátkem ligy ze Švýcarska. Byli jsme unavení a do soutěže jsme šli s časovým posunem. Navíc jsme v létě neodehráli dostatek kvalitních zápasů.



Postupem času se vaše mužstvo opět zvedlo. Je podle vás reálný boj o play off?

Myslím, že teď, když jsme se vyšplhali do první osmičky, je to boj reálný. Před dvěma měsíci bych si to asi nemyslel. Vypadalo to s námi špatně.



Kam až by podle vás mohl Avtomobilist v letošní sezoně dojít?

Chceme se dostat do play off. To když se povede, tak to bude super. Pak by se vidělo, kam až by se nám podařilo dojít dál.



Odchytal jste už více než padesát zápasů v řadě. Cítíte tak důvěru ze strany trenérů a jak to nese váš brankářský kolega?

Trenéři mi důvěřují, za což jsem rád. Cítím se dobře, tak snad zatím nemají důvod to měnit. Můj brankářský kolega byl přes dva měsíce zraněný, takže jsem měl za sebou mladého juniora.



Váš extraligový rekord je 115 odchytaných zápasů v řadě. Dá se mu přiblížit i v KHL?

To si nejsem jistý. Program v Rusku je přece jen mnohem náročnější než u nás. Hlavně kvůli cestování, změnám časových pásem a tlaku, který tady na nás je. Ale kdo ví, myslím, že jsem teď někde na půli cesty. (úsměv)



Máte na kontě pět vychytaných nul. Dostal jste se aktuálně do optimální formy?

Myslím, že ano. Řekl bych, že jsem v optimální formě. Doufám ale, že to není konečná a že se dokáži vyšvihnout ještě výš.



Jak moc jsou pro vás důležité osobní statistiky?

Statistiky samozřejmě něco znamenají, bez dobrých by se těžko podepisovala nová smlouva. Ale každý, kdo hokeji rozumí, ví, že podle nich se brankář hodnotit nedá.



Je druhý rok v Rusku o něco lehčí než ten první, když už soutěž i prostředí lépe znáte?

Spíš bych řekl, že je těžší, ale to je tak vždycky. Loni jsem měl skvělý rok a není snadné ho zopakovat, když mají všichni minimálně stejná očekávání.



Váš nedávný zápas v Čeljabinsku musel být odložen kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění. O co se jednalo a postihlo i vás osobně?

Měli jsme střevní problémy, zřejmě to bylo z nějakého jídla. Po nás hráli v Chanty Mansijsku, kde jsme se nakazili, další dva týmy a také měly podobné problémy. Asi by na ně měli poslat kontrolu.



Jak jste vnímal tragický příběh Jakuba Petružálka, který po smrti své přítelkyně opustil klub a vrátil se domů?

Bylo to moc smutné. Vždy, když si na to vzpomenu, úplně mě zamrazí. Když mi to Kuba přišel říct, nemohl jsem tomu uvěřit. Doufám, že se z toho brzy dostane.



Mrzí vás, že v klubu budete zase sám z Čechů, nebo vám tato situace nevadí?

Jsem na to zvyklý z loňska a ani mi to nevadí. Mám tu skvělé kluky importy a aspoň nemluvím česky, ale vylepšuji angličtinu a ruštinu.



Sledujete situaci v národním týmu, kde trenér Růžička dává momentálně šanci výhradně mladým hráčům?

Samozřejmě jsem si toho všiml, ale zápasy národního týmu na Karjala Cupu jsem ve Finsku neviděl, protože ve stejných termínech jsme hráli.



Byl s vámi trenér národního týmu už v letošní sezoně v kontaktu?

V kontaktu jsme nebyli, vůbec nemám žádné signály.



Věříte v nominaci na blížící se Channel One Cup v Soči?

To teď nedokáži říct. Na příští rok nemám smlouvu a tak se teď hlavně soustředím na své povinnosti v klubu. To je pro mě momentálně priorita.



Vždycky jste chtěl reprezentovat, ale byla by pro vás účast na mistrovství světa doma v Praze ještě větší motivací než obvykle?

Mistrovství světa je vždycky vrchol sezony a v Praze bych samozřejmě rád chytal.



Sledujete výkony českobudějovického Motoru, který se v první lize aktuálně vyšvihl už na druhé místo?

Sleduji a mám z nich obrovskou radost. Po loňské nepovedené sezoně nezačala ani letošní nijak skvěle, ale kluci to zvedli a rychle se vyšvihli. Je to skvělé. Kéž by se podařilo sehnat prostředky a síly na to, aby se do Budějovic mohl vrátit extraligový hokej.



Jste v kontaktu s někým z budějovických hráčů?

V kontaktu jsem pouze s Davidem Kuchejdou a jeho výkony sleduji hodně pozorně. Stejně jako Nouzíka (Tomáš Nouza – pozn. red.) a vůbec všechny Písečáky. V posledních zápasech hlavně malého Gábiče (brankář David Gába – pozn. red.).



V polovině října jste se objevil doma a věnoval klubu svou starší výstroj. Kdy se zase dostanete alespoň na skok domů?

To bylo fajn, že jsem se dostal na pár dní domů. To už teď ale asi nehrozí. Nejdřív se dostanu domů zřejmě až po skončení sezony.

Blíží se vyhlášení jihočeského Sportovce roku. Vy jste anketu dvakrát vyhrál. Kam řadíte ve své kariéře tato dvě ocenění?

Nesmírně si jich vážím. Nemusí se mi to už nikdy podařit vyhrát, takže to jednou ještě mnohem víc docením.