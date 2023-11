OBRAZEM: Vimperští hokejisté soupeře z Veselí v tabulce nedotáhli

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Hokejová Krajská liga rychle spěchá do poloviny své základní části a začíná boj o co nejlepší místenky pro play off. Vimperští mohli výhrou nad Veselím svého soupeře dotáhnout, ale nestalo se. Naopak nyní ztrácejí šest bodů.

HC Vimperk - Veselí nad Lužnicí. | Video: Zdeněk Formánek