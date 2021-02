Šimon Kubíček působil v WHL poslední dvě sezony v týmu Seattle Thunderbirds, kde patřil mezi výrazné opory. Během 113 zápasů zaznamenal 55 bodů, což je výborná vizitka.

Přesto jej Seattle vytrejdoval s edmontonskými Oil Kings za běloruského útočníka Vladimira Alistrova, který momentálně hraje KHL za Dinamo Minsk. Vedení Seattlu argumentuje tím, že ve zkrácené sezoně chce dávat více prostoru mladším hráčům.

Zcela opačný názor však zastávají v Edmontonu. „Šimon je elitním obráncem, navíc pravák. Má spoustu zkušeností z této soutěže i z mezinárodního hokeje. Pomůže nám nejen s rozvojem mladších hráčů, ale také s podporou ofenzivy,“ prohlásil pro klubový web generální manažer Oil Kings Kirt Hill.

Podle tohoto vyjádření by dávalo logiku, že s ním organizace počítá i pro nadcházející ročník, v němž by však Kubíček musel spadat do kvóty tři starších hráčů narozených v roce 2001.

V provincii Alberta, kam Edmonton patří, by se sezona měla rozjet 26. února. Povolení hrát zatím ze čtyř divizí WHL dostala pouze ta Centrální, v níž kromě Edmontonu působí další kanadské kluby Calgary, Red Deer, Medicine Hat a Lethbridge. Ty by se ve zkrácené základní části měly utkat šestkrát každý s každým.

Zda se však ještě v této sezoně mladý obránce v kanadském týmu objeví, není v tuto chvíli vůbec jasné. Spíše ne. Za prvé chytil za pačesy šanci v mateřském Motoru, kde pravidelně nastupuje v extralize a na ledě dostává hodně prostoru, a hlavně, zatím není rozhodnuto o tom, jestli hráče z Evropy kvůli přísným protiepidemickým patřením do WHL vůbec vpustí.

A jak se k možnosti odejít za oceán staví Šimon Kubíček? „Jsem šťastný, že jsem v Motoru dostal příležitost a upřímně řečeno, juniorskou soutěž už se mi příliš hrát nechtělo. Na druhou stranu mě zájem Edmontonu moc těší, protože je to skvělá organizace. V Kanadě bych byl více na očích z pohledu případného zájmu některého klubu z NHL, ale v této sezoně už to příliš reálně nevidím. Uvidíme, co bude potom, teď opravdu nechci předjímat," konstatoval tvořivý zadák.

Na druhou stranu, Motor je v extraligové tabulce poslední a pokud se ve zbytku základní části nestane zázrak, do play off nepostoupí a sezona hráčům skončí už 7. března. To za oceánem, pokud úřady do WHL pustí cizince, by hrál mnohem déle…