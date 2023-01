Vimperští mladíci se zde utkali s týmy Tábora, Sedlčan a samozřejmě s domácím HC Milevsko 1934. Turnaj to byl vydařený, nechybělo mu vůbec nic a napínavý byl opravdu až do samého konce.

Jako první si náš tým na obou stranách kluziště zahrál se soupeři ze Sedlčan. Na straně A jsme se radovali my 11:8, na B straně naopak soupeř ze Sedlčan 6:3. Po obědové pauze jsme nastoupili do hry s domácím týmem. Na straně A jsme se opět mohli radovat z výhry 14:4, bohužel na straně B nás soupeř porazil 11:8. Nakonec přišel na řadu HC Tábor. Strana A vítězství Vimperka 14:4, na straně B to na začátku vypadalo na velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se z výhry opět radoval soupeř 10:7.

Po sečtení všech bodů za skupiny jsme si zahráli o finále s Táborem. Tentokrát jsme na obou stranách kluziště zvítězili, na straně A 14:4 a na straně B 8:5, a mohli se radovat z postupu do finále. Tam jsme se potkali s týmem ze Sedlčan. Na obou stranách se hrál velmi vyrovnaný zápas. Duel na straně B skončil naší prohrou 3:4 a na straně A výhrou 16:15, proto po sečtení skóre musely přijít na řadu nájezdy. Z každého týmu se na obou stranách jelo pět nájezdů, ve kterých jsme zvítězili a vezeme si tedy z turnaje kov nejcennější a nejen ten, ale také mnoho krásných zážitků a vzpomínek. Celý tým obdržel od svých trenérů velkou pochvalu za celý den. Děkujeme do Milevska za nádherný den!

Sestava HC Vimperk: Toman, Fendrštát - Sedlecký, Hanzal V., Hubáček, Kuta, Půbal K., Půbal R., Bende, Pelikán, Vachtfeitl, Mádl, Hanzal M., Král, Fridrich, Hleděnec . Trenéři: Jan Předota, Břetislav Král ml. Vedoucí mužstva: Eva Fendrštátová.

Zdroj: HC Vimperk