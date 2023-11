V dalším kole ligové soutěže hokejových mladších žáků zajížděli Vimperští na horký led do Tábora. Nakonec si přivezli vítězství.

Vimperští mladší žáci přivezli výhru z Tábora. | Foto: Marián Sitár

HC Tábor - HC Vimperk 5:9 (3:2, 1:2, 1:5)

Branky, asistence: 3. Soldát, 4. Soldát (Ošmyk), 13. Soldát (Ošmyk), 34. Soldát (Ošmyk), 48. Soldát (Ošmyk) – 19. Fridrich (Venta), 20. Vinš (Kraml), 35. Vinš (Binder), 38. Kraml (Předota), 45. Fridrich, 49. Kraml (Jeřábek, Vinš), 54. Jeřábek (Vinš), 54. Předota, 56. Kraml. Vyloučení 6:5. Využití 1:2. V oslabení 1:1.

Sestava Vimperka: Tesař (Hujda) – Sitár, Předota, Binder,Venta – Frček, Jeřábek, Pohan, Mádl, Hajný, Mirvald, Fridrich, Vinš, Kraml, Illek.

Přestože jsme kluky upozorňovali na individuální dovednosti táborského Soldáta, tak než našim svěřencům došlo toto varování, svítil v polovině úvodní třetiny na ukazateli skóre stav 3:0 pro domácí. A všechny branky obstaral právě zmíněný táborský útočník. Když k tomu přidáme skvěle chytajícího domácího gólmana, tak vyhlídky Vimperských nevypadaly příliš nadějně. Kluci ale zabojovali a do konce úvodní třetiny dvěma rychlými góly snížili. Vstup do druhé třetiny opět jako přes kopírák a opět jsme inkasovali jako první. Kluci se ale nevzdali a zlepšeným výkonem skóre srovnali. Po dvou třetinách byl stav 4:4. Ve třetí třetině jsme se dostali poprvé do vedení, ale to nám dlouho nevydrželo a táborský Soldát svou pátou brankou v zápase opět srovnal. Vimperští ale přeci jen svůj výkon oproti úvodu utkání zlepšili, soupeře přehrávali a během tří minut vstřelili další tři branky. Tím definitivně zlomili odpor domácích.

"Větší sprchu než jsme dostali v Táboŕe jsme letos ještě nedostali. Celý týden připravujeme tým na velké hřiště a na jednoho hráče hostí a ve 13. minutě prohráváme 0:3. Za tohoto stavu jsem si vzal oddechový čas a tým uklidnil. Věděl jsem, že jsme od začátku lepší a hokejovější, jen jsme nemohli dát branku. Řekli jsme si, že do konce první třetiny dáme gól, což se povedlo. Tým ukázal velkou vnitřní sílu celý zápas žila střídačka tím, že zápas otočíme a povezeme domu dva body. Povedlo se a v závěru jsme jasně dominovali a navýšili i skóre. Po zápase jsem klukům poděkoval a řekl, že tyhle zápasy nás posouvají vpřed. Příští týden nás čeká doma Milevsko a budeme chtít protáhnout vítěznou sérii," hodnotil utkání trenér David Vinš.

Autor: Marián Sitár

Zdroj: HC Vimperk