České Budějovice – Hokejový svátek čeká v sobotu Budvar arénu. V přátelském utkání se zde střetnou bývalí hráči České republiky a Německa. Začátek atraktivního zápasu je v 17 hodin.

Milan Nový (vlevo) s Romanem Turkem | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Jedním z hlavních organizátorů duelu je legendární kanonýr Milan Nový, jenž se také objeví na střídačce českého výběru spolu s Jaroslavem Pouzarem jako asistent trenéra Jana Gusty Havla.



V sestavě domácího týmu nakonec bude chybět olympijský vítěz z Nagana Jaroslav Špaček, který se omluvil. Nahradí ho českobudějovický Ladislav Kolda.



Soupiska české reprezentace se jinak jen hemží jihočeskými hokejisty. Diváci se kromě již zmíněného Koldy mohou těšit na Radka Ťoupala, Vladimíra Caldra, Radka Bělohlava, Filipa Turka, Petra Sailera, Martina Štrbu, Miroslava Dvořáka či Stanislava Bednaříka.

Kapitánem výběru se lvíčkem na prsou bude jedna z legend hokeje pod Černou věží Vladimír Caldr. „Je to velká osobnost a kluci ho proto vybrali jako kapitána. Jsme rádi, že nastoupí," spokojeně konstatuje Milan Nový.



V původní nominaci figuroval i brankář Roman Turek. „Vážně jsem přemýšlel o tom, že nastoupím. Tajně jsem si to v neúplné výstroji na ledě vyzkoušel a zjistil jsem, že do toho nepůjdu. Nedopadlo by to dobře. To je definitivní rozhodnutí i pro další podobné akce," tvrdí.

Na utkání však Turek rozhodně chybět nebude. Navíc jeho dres speciálně vyrobený reprezentační dres s číslem 1 bude vydražen a výtěžek bude věnován dětskému oddělení českobudějovické nemocnice.



Zajímavá jména figurují i na německé sstraně. V brance by se měl objevit Josef „Peppi" Heiss, v obraně bude tvrdit muziku jako v dobách své největší slávy Dieter Medicus, ale třeba také domácí Kamil Ťoupal. „Hrával dlouhé roky v Landshutu, tak si ho Němci vyžádali, jestli by jim nepomohl," vysvětluje Milan Nový. Útok povede Jan Benda, ale zdatně mu bude sekundovat třeba Tobias Abstreiter.



Otazník se však vznáší nad trenérem německého výběru Erichem Künhacklem. „Volal mi, že měl autonehodu. Je v nemocnici na pozorování, ale pokud ho pustí, tak slíbil, že určitě přijede," ujišťuje Nový.



Chybět v každém případě bude Peter Draisaitl, současný trenér Hradce Králové, jenž loni působil na českobudějovické střídačce. „Omluvil se, že nemá natrénováno," vysvětluje Milan Nový.



Německá výprava dorazí na jih Čech už v pátek. Čeká ji exkurze v Budějovickém Budvaru a v sobotu přijetí u primátora Juraje Thomy. „Jsou to kluci z Bavorska, takže návštěva pivovaru je nerozhodí," směje se se Roman Turek. „Ale naše šance na vítězství to přece jen zvyšuje," dodá s úsměvem.



Hrát se bude podle pravidel veteránského hokeje na třikrát patnáct minut čistého času s tím, že není povolena střelba golfovým úderem ani hra do těla. V případě vyloučení se místo dvouminutového trestu jede trestné střílení. „Všechno je to děláno pro to, aby padaly góly," tvrdí Nový.



Sice se jedná čistě o přátelské utkání, ale nedá se očekávat žádná exhibice. „Bude to spíše normální zápas," je přesvědčen Nový. „Nikdo nechce prohrát. Kluci jsou ještě v mladším věku, takže se dá očekávat pohledný hokej," věří. Spokojen by byl kladenský patriot s návštěvou kolem nějakých dvou tisíc diváků.