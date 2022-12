Branky: 25. Šaršok (R. Sitter), 34. Šaršok (Korous, R. Sitter), 61. Šaršok (Korous) – 7. Kurfürst (Stauber, Rod ml.), 20. Sýbek (Jungbauer). Vyloučení: 3:4. Využití přesilovek: 0:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 270.

Sestavy - HC Vimperk: Dvořák – Turek, J. Předota, Šaršok, Topinka, Jan Lang, Horejš – J. Sitter, Šafář, Kašpar, R. Sitter, Korous, Novotný, Jiří Lang, Samohejl, Koška. Trenéři Ondřej Předota a Karel Drabeš. Radomyšl: Polgorodnik – Suda, Burkoň, Hřebíček, Kurfürst – Novák, Jungbauer, Sýbek, Šimoník, O. Gába, Procházka, Stauber, Rod, Novotný. Trenér Emil Švec st.

Karty byly před utkáním jasně rozdány. Domácí potřebovali výhru za tři body, aby poskočili na osmé místo tabulky a přiblížili se právě Radomyšli. Hosté chtěli ze zápasu také minimálně dva body, aby si před týmy za sebou vytvořili větší náskok.

Utkání začali střelecky lépe hosté. Domácí se tradičně trápili v koncovce, a tak dokázali hráči Radomyšle uskočit v první třetině o dva góly. Domácí musí mrzet druhý gól do šatny. A když to ve Vimperku nejde střelecky útočníkům, musejí zaskočit beci. Alespoň tak se k utkání postavil Jaroslav Šaršok a dvěma góly v prostřední třetině stav vyrovnal. V té třetí kralovali na obou stranách gólmani, a tak se šlo do loterie v prodloužení. A kdo rozhodl? Potřetí v utkání se trefil domácí obránce Šaršok a Vimperští slaví dvoubodovou výhru. Snad si tím alespoň trochu udobřili fanoušky po blamáži na ledě posledních Božetic.

"První třetina nebyla z naší strany podle představ. V kabině jsme si k tomu něco řekli a od druhé třetiny byla naše hra podstatně lepší, podařilo se nám srovnat na 2:2 a myslím si, že jsme byli lepším týmem. V závěru utkání jsme dobře ubránili oslabení a v prodloužení zaslouženě brali druhý bod. Velmi dobře zachytal Dvořka," hodnotil pro web vimperského hokeje utkání střelec zápasu Jaroslav Šaršok.

1. HC Samson Č. Budějovice 12 10 0 0 2 67:27 30

2. Spartak Soběslav 13 8 0 2 3 56:48 26

3. HC Milevsko 1934 13 7 2 0 4 57:38 25

4. HC Strakonice 14 8 0 0 6 67:65 24

5. TJ Hluboká nad Vltavou 10 5 4 0 1 49:26 23

6. Loko Veselí nad Lužnicí 13 7 0 1 5 78:59 22

7. Sokol Radomyšl 13 5 1 1 6 57:62 18

8. Slavoj Český Krumlov 12 4 0 0 8 60:51 12

9. HC Vimperk 12 3 1 1 7 37:54 12

10. HC Střelci J. Hradec 13 2 0 4 7 37:70 10

11. TJ Božetice 13 1 1 0 11 45:110 5