Hokejová reprezentace u Vajgaru aneb Jak dostat auto za mantinel

Přípravný kemp českých hokejových reprezentantů, který se tento týden koná v Jindřichově Hradci, pochopitelně provázejí přísná protiepidemická a bezpečnostní opatření. Hráči v podstatě fungují v tzv. bublině, a to jak na zimním stadionu, tak třeba v hotelu Concertino, v němž je tým ubytovaný. Co všechno obnáší vyhovět požadavkům národního týmu, aby měl co nejlepší podmínky pro přípravu?

Hokejový národní tým se připravuje v Jindřichově Hradci. | Foto: ceskyhokej.cz

Jindřichohradecký zimní stadion celý týden slouží potřebám hokejistů, kteří v něm trénují a v sobotu 24. dubna tam odvetným utkáním s Rakouskem zakončí další fázi přípravy na mistrovství světa. Jeho zaměstnanci se v posledních dnech nezastavili, jak ostatně potvrzuje i Zbyněk Pícha, vedoucí sportovišť Služeb města, kam spadá i péče o ledový stánek. „Zimní stadion je rozdělený do tří zón, červené, bílé a modré, zaměstnanci dostali barevné akreditační karty podle toho, kam smějí vstoupit. Je nás celkem osm. Ledaři, uklízečky, vrátní a já. Celý objekt hlídá ochranka, takže se tam nikdo nepovolaný nedostane. A přímo k hokejistům jen ti, kteří s nimi opravdu mají něco do činění,“ líčí opatření Zbyněk Pícha a zdůrazňuje, že celý jeho pracovní tým musel nejprve projít testováním. „Dělali nám PCR i antigenní testy, hygienici si vyžádali i spoustu osobních údajů. A bude se to ještě opakovat. Ale je to pochopitelné, nikdo nechce, aby reprezentaci v této složité době ochromil covid,“ poznamenal. Hokejisté si zabrali čtyři sousedící šatny. Ve dvou jsou hráči, další funguje jako rozcvičovna s rotopedy a v té poslední mají zázemí kustodi a maséři. Navíc dostali k dispozici i posilovnu, která je součástí stadionu. Ledovou plochu začali v Hradci chystat týden před příjezdem hokejistů, tedy 12. dubna. „Máme to vyzkoušené z praxe. Nejprve jsme dva dny mrazili plochu, ve středu jsme začali stříkat vodu, ve čtvrtek přijela firma Hoch nalepit lajny a reklamy a poté jsme dostříkávali další dvoucentimetrovou vrstvu ledu,“ vysvětluje Zbyněk Pícha složitou alchymii. Největším oříškem pro zaměstnance zimního stadionu však bylo vyzdvižení reklamního automobilu Škoda Enyaq za mantinel do jednoho z rohů kluziště, což požaduje generální partner Škoda Auto. „Zimní stadion je, bohužel, koncipovaný tak, že s autem na určené místo nelze zajet po vlastní ose, takže jsme museli na ledovou plochu a přendat jej hydraulickou rukou přes hrazení a plexisklo. Vzhledem k tomu, že váží 2,2 tuny, docela obtížně jsme hledali vhodné vozidlo, které se tam dostane, neponičí led a zároveň uzvedne na vzdálenost šesti metrů takovou zátěž. Auta, která to zvládnou, jsou velká a neprojedou dovnitř, ty menší ji zase neuzvednou. Byla to docela věda a nakonec jsme vhodný typ sehnali až u odtahovky v Soběslavi,“ zmiňuje nevšední peripetie. Galerie 6 fotografií v galerii ›





Hokejisté a realizační tým, celkem padesátka lidí, jsou ubytovaní ve vyhlášeném hotelu Concertino – Zlatá Husa na náměstí Míru, část doprovodu ještě využila pohostinnosti nedalekého penzionu Černej pták. O vzácné hosty se stará sehraný tým profesionálů. „Náš šéfkuchař Václav Zeman připravil podle požadavků pestré menu, v němž převažuje drůbeží maso, jako třeba kuřecí stehna či rolády, a hodně zeleniny. A každý den musí být na stole těstoviny,“ hlásí Petr Švihálek z rodinného hotelu Concertino s tím, že kromě snídaně, oběda a večeře chystají hokejistům ještě odpolední a večerní svačinu. Mají reprezentanti nějaké zvláštní požadavky na stravu? „Vůbec ne, nemuseli jsme připravovat nic, co bychom už někdy nedělali. Všichni jsou naprosto v pohodě. Při příjezdu si mohli dopřát i svíčkovou, kterou si moc chválili,“ těší jej. O tom, že budou pečovat o hokejové reprezentanty, se dozvěděli s více než měsíčním předstihem. „Pak si celý hotel, kuchyně i restaurace musely projít hygienickou prohlídkou. Všechny zaměstnance zase čekalo několik testů na koronavirus,“ zmínil Petr Švihálek, jehož zaujal přesný časový harmonogram všech činností. „Celý den mají přesně naplánovaný, doslova na minuty, a nikdo si nedovolí nic zmeškat. Třeba snídaně je v půl deváté a ve čtvrt na deset už kluci musí být v šatně na zimním stadionu,“ všiml si.

