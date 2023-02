HOKEJOVÁ KL: Vimperk padl v Soběslavi a sen o play off se rozplynul

/FOTOGALERIE/ Po výhře v derby nad Strakonicemi svitla vimperským hokejistům jiskřička naděje, že by ještě mohli proklouznout do play off. Museli by však vyhrát v Soběslavi, což se nepodařilo.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vimperští hokejisté prohráli v Soběslavi 1:5. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek