Branky a nahrávky: 9:42 Hradský (Januška), 40:54 Hradský (Dlouhý), 52:25 Křenek (Němec, Andrle), 52:50 Dlouhý (Januška, Šebesta), 57:35 Křenek (Januška, Kovář) - 15:45 Košťál (Ištvánik, Kubín), 33:26 Košťál (Koláček, Kohút), 34:43 Šimek (Gurka, Kohút), 36:09 Šimek (Egert), 45:18 Šimek, 46:11 Strnad (Košťál). Rozhodčí: Lukáš - Klimeš, Jindra. Vyloučení: 5:6. Trestné minuty: 29:12. Využití přesilovek: 2:0. Oslabení: 0:2.

Strakonický zimní stadion viděl tak trochu bláznivé utkání. Po brankově poklidné první třetině přišla v té druhé třígólová smršť hostů v necelých třech minutách. Navíc se Hradec dvakrát trefil v oslabení a najednou byl stav 1:4. Domácí v úvodu třetí části vykřesali jiskřičku naděje gólem na 2:4, ale opět přišly dva slepené góly hostů a rázem to bylo o čtyři branky. Domácí ctí, že to nevzdali a dokázali utkání zdramatizovat. Tentokrát dali oni dva góly během půl minuty a dvě a půl minuty před koncem snížili na 5:6. Vyrovnat však již nedokázali a všechny body putují do Jindřichova Hradce.

Pro strakonické hokejisty je porážka hodně nepříjemná. V boji o čtvrté místo v tabulce se situace dramatizuje a borci od Otavy budou mít hodně práce svoje postavení uhájit. Navíc je v dalším kole čeká malé derby ve Vimperku a na závěr základní části okresní souboj s Radomyšlí.