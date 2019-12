Slavoj Český Krumlov - HC Vimperk 7:4 (3:0, 2:1, 2:3). 9. Vondřich (Gallistl, M. Lukeš), 15. J. Krcho (D. Svoboda), 20. Vodička (Michalec, D. Svoboda), 30. J. Krcho (Břečka, J. Kadlec), 38. Hakl (J. Kadlec), 50. J. Krcho (Vondřich, J. Kadlec), 50. Hakl (Unger) – 35. O. Kovář (Paule), 42. J. Trummer st. (Franta, R. Sitter), 53. L. Turek (Vl. Hadrava), 57. R. Sitter (L. Turek).

Sestava Vimperka: Vl. Marek (21. Podskalský) – Jan Lang, J. Předota, O. Předota, L. Turek, R. Sitter, Janásek – O. Kovář, R. Suchánek ml., J. Sitter, Švarc, J. Trummer st., Paule, Vl. Hadrava, J. Paukner, Franta. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

Vimperští museli z důvodu zranění a odchodu do zahraničí znovu míchat sestavou. Do brány šel dvacetiletý Marek, který přišel na hostování z Písku. Ze stejného klubu přišel po herní odmlce i Hadrava. Již před minulým kolem se také z Písku vrátil odchovanec Paule. "Utekla nám první třetina. Vůbec jsme nepomohli gólmanovi a na druhé straně nedali nic. Od té druhé to bylo vyrovnané, byly šance na vyrovnání a možná i zvrat, ale střelecká produktivita je dál našim problémem," shrnul utkání vimperský trenér Pavel Předota.

Nyní Vimperské čeká první lednovou sobotu souboj s Milevskem, se kterým bojují o osmičku. "Musíme se dát dohromady a Milevsko porazit, abychom zůstali v boji o osmičku. Vnitřní sílu na to se tam dostat určitě máme," hledí k dalšímu programu trenér.