Covid řádí napříč hokejovou Krajskou ligou a největší deficit zápasů budou nyní mít hokejisté HC Vimperk. Odkládali již zápasy 4. kola doma s Božeticemi a 5. kola na ledě Radomyšle. Než dohodli náhradní termíny těchto dvou duelů, odkládají další zápasy.

V pátek 12. listopadu večer měli Vimperští nastoupit k utkání 10. kola doma proti Milevsku. Ale nehraje se. "Již v úterý jsme začali inicializovat odložení zápasu. Hráči postupně odpadávají a již by se nedalo s kým hrát," smutnil předseda HC Vimperk Pavel Předota a doplnil: "Prakticky od začátku sezony se to různě lepí, a to i v jiných týmech. Když chyběli dva či tři hráči, tak se to ještě dalo nějak odehrát, ale je to stále složitější."

A hrát se nebude ani v Českém Krumlově. "Situace je taková, že musíme odložit i další utkání. Ale zdraví je předější," dodal Pavel Předota. Pokud se situace začne lepšit, budou mít Vimperští program pořádně našlapaný.