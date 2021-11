Na programu již měla být první dvě kola odvetné části. Vimperští měli hrát v sobotu v Jindřichově Hradci a v neděli doma se Soběslaví. „V tomto týdnu klukům končí karanténa a postupně se vracejí na led. Víkendové zápasy však nejsou reálné. Musíme je také odložit,“ shrnul situaci předseda vimperských hokejistů Pavel Předota.

Hokejisté HC Vimperk tak budou mít ze dvanácti zápasů šest odložených. Své resty však chtějí dohnat. „Další týden máme v programu volný los a chceme dohrávat utkání v Českém Krumlově,“ potvrdil Pavel Předota, že by měl být v dalším týdnu tým připraven naskočit do kolotoče zápasů.

Je tu však několik otazníků. Bude se vůbec hrát a pokud ano, budou moci naskočit neočkovaní hráči? „Je to podobné asi u všech týmů. Také u nás nejsou někteří hráči očkovaní. Otázka je, jak se to bude řešit,“ říká předseda vimperského klubu a dodává: „Když se člověk dívá na to, jak se vše s covidem vyvíjí, tam mám obavu, aby se to opět nezaseklo. Sice se hovoří o tom, že lockdown nebude, ale kdyby k tomu nakonec přeci jenom došlo, tak to asi nebude jen na čtrnáct dní.“