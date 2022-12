Branky: 6:02 D. Kašpar (V. Korous), 7:07 J. Předota (T. Koška, J. Sitter), 25:33 L. Turek (J. Sitter), 39:20 R. Sitter (J. Sitter) - 8:00 V. Mrkvička (J. Šuhaj, M. Hanzal), 42:07 M. Hanzal (T. Tupý, O. Ťoupal), 58:20 M. Hazal (R. Šulčík, J. Ferebauer). Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0. Diváci: 300.

Vimperští hokejisté, namlsaní domácí výhrou v prodloužení nad Radomyšlí a následně v základní hrací době ve Veselí nad Lužnicí, si vyšlápli i na českobudějovické Samsony. Od začátku zápasu hýřili aktivitou a za tu byli odměněni dvěma brankami v rozmězí jedné minuty. Soupeř však vzápětí snížil a bylo jasné, že to bude velký boj až do konce utkání.

Před začátkem druhé třetiny se ve Vimperku trochu slavilo. Funkcionáři, hráči, ale i fanoušci poděkovali za dlouholetou práci pro vimperský hokej bývalému výbornému hráči, posléze trenérovi a předseovi klubu, ale především skvělému kamarádovi Pavlu Předotovi. A hráči mu navíc na ledě poděkovali ve druhé třetině dalšími dvěma góly. Oba dali v přesilovce a na oba nahrával J. Sitter. Nejprve L. Turkovi a poté svému bratrovi Radkovi těsně před odchodem na druhou přestávku.

Po dvou třetinách to vypadalo až příliš krásně, ale všichni si byli vědomi síly soupeře. Ve třetí třetině začal úřadovat zkušený Martin Hanzal, který má za sebou několik stovek těžkých zápasů v NHL. Hned za začátku třetí třetiny snížil na 4:2 a minutu a půl před koncem utkání dal kontaktní branku. Další již hosté i přes power play nepřidali, a tak zůstaly všechny tři body ve Vimperku.

Výhrou v posledním utkání kalendářního roku se Vimperští dostali na 18 bodů a ztrácejí již jen tři na sedmou Radomyšl. Navíc si potvrdili, že mhou hrát proti každému. Možná jen škoda, že má nyní Krajská liga přestávku a hraje se až první lednový víkend. To Vimperští zavítají na led Českého Krumlova (ten nyní vyhrál v Jindřichově Hradci 12:6), se kterým se perou o play off. A navíc mu mají co opláct, doma prohráli vzájemný duel 2:12.