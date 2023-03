Do složité situace se dostali táborští hokejisté. Ti doma nezvládli třetí utkání čtvrtfinálové série play off II. ligy sk. Západ s Příbramí, které prohráli 1:2, a v pátek budou na ledě soupeře odvracet konec sezony.

Hokejisté Tábora prohráli ve třetím utkání čtvrtfinále play off II. ligy doma s Příbrami 1:2. Stejný stav platí v této sérii, takže pokud Jihočeši nechtějí předčasně na dovolenou, musí na ledě soupeře v pátek zabrat. | Foto: Tomáš Danko

Kohouti po porážce 1:3, kterou Baník vyrovnal sérii na 1:1, začali ve svém stánku aktivněji, ale do vedení šli hosté. Ti se v 9. minutě dostali do rychlého přečíslení a po ukázkové přihrávce Hasmana zcela nepokrytý obránce Zdeněk uklidil kotouč do odkryté Gábovy klece. Domácí pak měli největší šanci při přesilovce, ale po velkém závaru před brankou Šorfa nikdo nedokázal puk dorazit do sítě. V závěru této části měla naopak Příbram dokonce dvojnásobnou početní výhodu, ale rovněž z ní nic nevytěžila.

V prostřední třetině nevzedmuly emoce góly, ale dvě vyloučení na pět minut plus do konce zápasu. Nejprve táborský Duchan trefil kolenem Hasmana a předčasně putoval pod sprchy, stejný trest o čtyři minut později rozhodčí vyměřili i příbramskému Eretovi, jenž v přerušené hře sekl Práška do rozkroku. Přesilovky na obou stranách několik šancí přinesly, ale kýžený efekt ne.

Další změnu skóre přinesla až 49. minuta, a to hned dvojnásobnou. Tábor měl početní výhodu, ale po chybě ve středním pásmu se hosté dostali do rychlého přečíslení. První střelu Gába stačil vyrazit, na dorážku Havlína však byl krátký. Vzápětí oslabil svůj tým ještě kapitán Baníku Josefus a nabídnutou dvojnásobnou přesilovku kohouti využili, když pěknou souhru zakončil Dančišin. Domácí se nadechli k náporu, ale k jejich smůle už žádnou další příležitost nevyužili a k vyrovnání v samotném závěru nevedla ani power play.

„Zápas se samozřejmě hrozně těžko hodnotí. Z naší strany v něm byla obrovská nervozita. Snaha tam byla, ale o co víc chcete, o to méně to jde. Obzvlášť teď je ale potřeba zachovat klid, i když ten tlak tady samozřejmě je. Bohužel nás srazily nevyužité přesilovky a neproměněné šance, kdy puk několikrát skákal po brankovišti, ale nic z toho nebylo. Na druhé straně jsme solidně odehráli oslabení. Fantastičtí znovu byli fanoušci, před kterými zase musíme smeknout. Chápu jejich zklamání, stejné to máme i my. V prvním zápase bylo všechno, co jsme trénovali, co fungovalo a přineslo nám úspěch, ale najednou je to úplně jinak a všechno se ztratilo. Je teď na všech hráčích, aby se k tomu dokázali vrátit. Stále je to 2:1 na zápasy a k postupu je potřeba třetí bod,“ konstatoval pro klubový web táborský kouč Aleš Krátoška.

Ve čtvrtém duelu, který se bude hrát v pátek 17. března v Příbrami (18.30 hodin), tak bude celek od Jordánu odvracet vyřazení a předčasný konec sezony.

HC Tábor – Baník Příbram 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 49. Dančišin (Kohút, Suchánek) - 9. Zdeněk (Hasman, Bečvář), 49. Havlín (Gengel, Pinkas).

Rozhodčí: Barek, Bernat - Jurak, Tuháček. Vyloučení: 5:7, navíc Duchan (Táb.) a Eret (Př.) oba 5+OK. Využití: 1:0 . V oslabení: 0:1. Střely: 29:15. Diváci: 2522.

Tábor: Gába (Dvořák) - Plášil, Hubata, Suchánek, Hajič, Černý, Krejčí, Janda - Seidl, Matušík, Šulek - Endál, Milfait, Bárta - Kohút, Vlček, Bahenský - Prášek, Dančišin, Duchan - Duda.

Příbram: Šorf - Zdeněk, Havlín, Saňa, Zedek, Grubner, Vinš, Patzelt - Kafka, Dragoun, Gengel, Bednařík, Bečvář, Josefus, Eret, Hasman, Pinkas, Furch, Brzák.

Stav série: 1:2 (5:2, 1:3, 1:2).

Další výsledky čtvrtfinále play off II. Ligy sk. Západ – 3. zápasy

Chomutov – Most 4:5 (série 2:1), Letňany – Děčín 3:2 PP (konečný stav série 3:0), Ústí nad Labem – Vrchlabí 6:5 PP (série 2:1)