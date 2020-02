Jako šestý tým po základní části vyráželi Strakoničtí na třetího, navíc na led týmu, se kterým dvakrát v sezoně prohráli. „Doma jsme s Krumlovem úplně odešli. U nich jsme sice prohráli 4:7, ale více než dvě třetiny byli lepším týmem. Pak přišlo zranění, my vypadli ze hry a za sedm minut dostali pět branek. Ale podali jsme tam dobrý výkon,“ vrátil se ke vzájemným zápasům ze základní části strakonický trenér Martin Všetečka.

Do Krumlova tentokrát Strakoničtí odjížděli s odhodláním, že si odvezou výhru. „Máme tým hodně silný dopředu, a to máme navíc tři další útočníky mimo hru. Vytvořili jsme si plno šancí a o našem vítězství mohlo být rozhodnuto ještě dříve,“ pochvaloval si hru svého týmu trenér.

Hráče navíc podržel výborným výkonem gólman. „Jakub Myslivec opět zachytal fantasticky. Dařily se nám i útoky, zkrátka mohu pochválit celý tým. Když přišla malá chybička, byli jsme to schopni zalepit. Vedli jsme 1:0, soupeř srovnal, ale mi se těsně před první přestávkou dostali znovu do vedení. To jsme si pak již nenechali vzít, navyšovali skóre, a to jsme ještě v závěru jeli sami na bránu a navíc nastřelili břevno. Soupeř korigoval výsledek až po našem pátém gólu,“ doplnil k utkání Martin Všetečka.

Strakoničtí tedy udělali první krok k postupu do semifinále, ale ten možná ještě těžší je čeká v neděli v odvetě od 17 hodin na svém ledě. „Nesmíme podlehnout tomu, že jsme v Krumlově vyhráli. Začíná se od stavu 0:0 a musíme se o to znovu poprat. Kluci jsou nabuzeni a náš mladý tým chce ukázat, že na to má. Přijďte nás povzbudit,“ dodává před odvetou Martin Všetečka.

HC Slavoj Č. Krumlov – HC Strakonice 2:5 (1:2, 0:1, 1:2). 8. Hakl (D. Svoboda), 53. Berný (Unger, J. Kadlec) – 8. Ruda (Pašek), 20. M. Hrubý (Ruda), 34. Jiřinec (Jar. Hřebíček), 43. Pašek (T. Růžička, M. Hrubý), 51. Samohejl (P. Šebesta).

Sestava Strakonic: Myslivec – Hodánek, Jar. Hřebíček, P. Řehoř, M. Hrubý, D. Škoda, D. Kovář – Jiřinec, T. Růžička, L. Bednařík, Pašek, Dlouhý, Ruda, P. Šebesta, M. Müller. Samohejl. Trenéři Martin Všetečka a Luboš Krupka.