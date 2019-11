HC Vimperk – Hluboká Knights 1:4 (0:2, 0:1, 1:1). 52. R. Sitter (J. Sitter) – 9. M. Janda (Miler, Matěj Dvořák), 12. Vácha (Miler, E. Bahula), 23. M. Janda (Hejda), 54. R. Heřmánek (Moudrý). Sestava Vimperka: Podskalský – L. Turek, J. Předota, O. Předota, Kačmár, Franta, Janásek – M. Novotný, R. Suchánek ml., J. Sitter, R. Sitter, Paukner, Fleischman, Hozman, Jiří Lang, Jan Lang. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

„Neustále se potýkáme s absencemi hráčů. Kromě Bojera chyběl vpředu i Trummer, po minulém kole je zraněný i Horejš. U toho čekáme ještě na vyšetření, jak to má s ramenem. Na ledě nám chybí útočná síla, hra je odrazem toho, že nám oproti loňsku chybí hráči, které jsme zatím nedokázali nahradit. Kluci to sice odmakali, ale nebylo na to, abychom soupeře přehráli. Ten hrál dobře, byl lepší. Hluboká má založenou hru na dobré obraně, za kterou vládne spolehlivý Dašek, který patří mezi nejlepší gólmany v kraji, což také u nás potvrdil. Nám chybí především hra před soupeřovou brankou, více odvahy tam do toho vletět,“ komentoval utkání s Hlubokou trenér Pavel Předota a doplnil: „Je třeba to rychle hodit za hlavu. Nyní nás čeká souboj ve Strakonicích, který uzavře polovinu základní části. Bude to zase o něčem jiném, Strakonice budou chtít hrát hokej, což nám bude více vyhovovat než hra Hluboké. Doufám, že budou do hry již připraveni Bojer s Trummerem. Popereme se o to.“