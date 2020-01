HC Vimperk – TJ Božetice 11:0 (7:0, 3:0, 1:0). 2. L. Turek (J. Trummer st.), 8. J. Sitter (R. Suchánek ml.), 9. R. Suchánek ml., 9. J. Předota, 13. Sumerauer (J. Trummer st., Švarc), 15. J. Trummer st. (Hrůša, L. Turek), 16. J. Předota (R. Suchánek ml.), 27. R. Suchánek ml. (J. Trummer st.), 28. J. Trummer st. (Hrůša, Švarc), 40. P. Vodička (Vl. Hadrava, R. Suchánek ml.), 43. Paule (Jan Lang, R. Suchánek ml.). Sestava Vimperka: Robl – Jan Lang, J. Předota, Hrůša, L. Turek, Janásek, R. Sitter – Paule, R. Suchánek ml., J. Sitter, Sumerauer, J. Trummer ml., Švarc, Vl. Hadrava, Jiří Lang, O. Kovář, od 35. navíc P. Vodička. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

„Nebylo to zase až tak jednoduché, jak napovídá výsledek. My chtěli stoprocentně bodovat. Do první třetiny jsme nastoupili agresivně, soupeře přehrávali a utkání rozhodli sedmi brankami. Pak již to sice bylo slabší, ale od druhé části se vlastně utkání dohrávalo. Jsem rád, že zápas kluci nepodcenili a především v první třetině předvedli velice dobrý výkon,“ komentoval výhru svého týmu vimperský trenér Pavel Předota.

V tomto týdnu čeká hráče velmi těžký program. V pátek doma nastoupí k dohrávce proti vedoucímu Pelhřimovu a hned v sobotu cestují do Humpolce.

1. Lední Medvědi Pelhřimov 16 15 0 0 1 102:50 45

2. HC Slavoj Český Krumlov 17 11 0 2 4 90:48 35

3. TJ Jiskra Humpolec 17 11 0 2 4 74:50 35

4. TJ Sokol Radomyšl 16 9 3 0 4 83:56 33

5. HC Strakonice 17 9 1 2 5 81:72 31

6. OLH Spartak Soběslav 17 8 1 0 8 74:66 26

7. Loko Veselí nad Lužnicí 17 8 1 0 8 80:77 26

8. HC Vimperk 16 7 0 0 9 56:57 21

9. HC Milevsko 2010 17 6 0 0 11 62:85 18

10. Hluboká nad Vltavou 17 4 1 2 10 60:83 16

11. Vajgar Jindřichův Hradec 16 4 1 0 11 52:76 14

12. TJ Božetice 17 0 0 0 17 30:124 0