Branky a nahrávky: 14. Pánek (Macháček, Pánek), 26. Novák (Pauš, Škoda), 28. Čížek (Pánek, Macháček), 35. Pánek, 42. Čížek (Pánek, Macháček), 52. Píha (Hák, Kubeš), 52. Žákovský (Hák, Píha) – 3. Hřebíček (Procházka). Vyloučení: 5:5. Využití přesilovek: 1:0. Diváci: 450.

Sestava Radomyšle: Kříž (52. Žilinčík) – Krejsa, Procházka, Hanus, Kulvejt, Suda, Burkoň, Hřebíček — Slavík, Vlk, Brož, Novotný, Jungbauer, Hrakholski, Gába, Hovora, Strnad.

Hokejisté Radomyšle sice začali utkání výborně, rychle šli do vedení, ale favorita série nezaskočili. Ten ještě v první třetině vyrovnal a stejně jako na ledě Radomyšle rozhodl ve druhém dějství, kdy nastřílel tři branky. Hosté bojovali o co nejčestnější výsledek, přesto Soběslav i ve třetí třetině své vedení navyšovala a zaslouženě postoupila do finále, kde se utká se Samsonem České Budějovice.

Hokejisté Radomyšle však nemusejí smutnit. První výhrou je to, že se sezona i přes různé covidové peripetie dohraje. Druhým pozitivem je, že se Radomyšl dostala do play off ze solidního třetího místa, a třetím, že se hráčům Sokola podařilo ve čtvrtfinále přejít v okresním derby přes HC Strakonice.

Ve finále play off si to nakonec rozdají dva nejvýše nasazené celky a dva největší favorité soutěže Samson České Budějovice a Spartak Soběslav.