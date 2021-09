„První třetina vyzněla herně jasně pro nás. Poměr střel na bránu byl 13:6 v náš prospěch, ale bohužel jsme z toho nic nevytěžili. Měli jsme dost šancí z předbrankového prostoru, ale nic nám tam nepadlo,“ komentoval první třetinu asistent trenéra Písku Václav Šrámek.

Góly začaly padat v prostředním dějství a Písek šel i do vedení. „Ve druhé třetině se utkání opticky vyrovnalo. Začaly padat i góly a hned v úvodu třetiny jsme šli do vedení. Nakonec třetina skončila 2:2,“ pokračoval v hodnocení utkání Václav Šrámek a dodal: „Ve třetí třetině jsme opět byli aktivnější. Měli jsme znovu více střel, ale rozhodlo trestné střílení pár minut před koncem utkání. Náš hráč zatáhl za záchrannou brzdu a domácí trestné střílení proměnili. My tam měli ve druhé třetině také samostatný nájezd ze hry, ale nedali. Celkově jsme soupeře přestříleli, byli aktivnější. Soupeř měl ještě mladší tým než my a přehrávali jsme ho. Oni to hráli jednoduše a stačilo jim to k výhře. Celkově jsme podali dobrý výkon, škoda, že to je bez bodu.“

Program druhé ligy neúprosně nabírá obrátky a Písek hraje hned ve středu od 18 hodin doma s Příbramí. „Zveme všechny naše fanoušky, věřím, že to bude tentokrát i s bodovým ziskem,“ hledí k dalšímu zápasu Václav Šrámek.

HC Stadion Cheb – IHC Králové písek 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). 22. Kropáček (Novotný), 26. Šťastný (Kuluris, Troška), 56. Prošek z tr. stř. – 21. Šuhaj (Sýbek), 30. Dvořák (Sýbek, Šuhaj).

Sestava IHC Písek: D. Novák – Dosek, Dvořák, Dudáček, Turek, Bílek, F. Novák, – Sýbek, Matějček, Śuhaj, Matějka, Čížek, Bednařík, Karbulka, Januška, Novotný, Brož.