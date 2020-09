HC Vimperk – TJ Jiskra Humpolec 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). 15. J. Předota (P. Novotný), 31. Šaršok (O. Předota) – 9. T. Dvořák (Lazorišák), 40. M. Jelínek (Hubata, Zd. Jelínek), 56. T. Dvořák (Rubner, Lazorišák).

Sestava Vimperka: Podskalský – J. Předota, Chval, O. Předota, Horejš, Šaršok, L. Turek – Schmidt, P. Novotný, Holub, Vlček, Paule, Fedor, Kovář, Jan Lang I, Švarc. Trenér Milan Řehoř.

Vimperští oproti minulé sezoně notně pozměnili kádr a místo trenéra Stárka se na lavičku postavil strakonický Milan Řehoř.

„Zápas měl znaky začátku sezony, bylo to chvílemi takové kostrbaté. Soupeř přijel s dobrou defenzivou, která se těžko překonávala,“ začal hodnocení utkání předseda vimperského hokeje Pavel Předota.

Přesto Vimperští vedli v polovině utkání 2:1. „Druhou třetinu jsme měli pod kontrolou a měli i další šance. Měli jsme vyhrávat o tři branky a bylo hotovo. My však šance nevyužili, soupeř dvacet vteřin před druhou přestávkou srovnal a ve třetím dějství nakonec rozhodl,“ posteskl si Pavel Předota a doplnil: „Měli jsme špatné vstupy do první a třetí třetiny. Škoda ztráty bodů, byl to na úvod sezony určitě hratelný soupeř.“