Jihočeši tak mají jistotu, že do play off budou vstupovat z první pozice a úvodní čtvrtfinálový zápas odehrají na Josefa ve čtvrtek 19. března na domácím ledě v Budvar aréně. Ještě před tím ale musejí odehrát zbývajících dvanáct duelů nadstavby. Ten nejbližší ve středu v Litoměřicích (17.30) a v sobotu pak doma s Chomutovem. Toto utkání bude začínat netradičně už v 16 hodin, aby sportovní fanoušci stihli i následnou volejbalovou extraligu Jihostroj - Ústí nad Labem, která startuje v 19.00.

Definitivně si prvenství v dlouhodobé části Motor pojistil pondělní výhrou 3:2 v prodloužení nad Přerovem. Utkání se hrálo v rámci projektu Legendy legendám a domácí celek složil hold bývalému výbornému českobudějovickému obránci Antonínu Španingerovi, jehož podobiznu měl na speciálních dresech.

Nebyl to ale vůbec lehký zápas. Domácí zvládli perfektně prvních deset minut, kdy soupeře zatlačili, ale z tlaku vytěžili pouze úvodní gól Prokeše. „Spokojeni můžeme být právě jen s prvními deseti minutami první třetiny,“ připustil i trenér vítězného celku Václav Prospal. „Měli jsme vynikající start do zápasu a dostali jsme se do vedení,“ dodal.

Že začátek zápasu patřil celku ve žlutých dresech, potvrdil i zástupce druhé strany: „V prvních deseti minutách jsme byli opravdu hodně pasivní. Podle mě až nesmyslně,“ poznamenal přerovský asistent trenéra Jakub Grof.

Jenže domácí nápor netrval dlouho. „První gól jako kdyby nám paradoxně ublížil. Trošku jsme přestali hrát. Přerovští jako by najednou vystoupili z autobusu a začali více bruslit. Lépe se pohybovali. I když jsme dali druhý gól v přesilovce, tak jsme nebyli schopni využít žádnou další šanci, abychom odskočili na tříbrankový rozdíl,“ posteskl si kouč.

Ve třetím dějství Moravané dvěma góly vyrovnali. „Za naši pasivitu, kterou jsme předváděli, si soupeř vyrovnat zasloužil. Bohužel jsme udělali chyby při hře s kotoučem v útočném pásmu,“ uvedl Prospal.

V prodloužení se nehrálo ani minutu. Motor soupeři prakticky nepůjčil puk a M. Novák brilantním blafákem zajistil svému týmu bod navíc. „Pokud se podívám na posledních pět minut a prodloužení, kdy jsme se drželi na kotouči, tak jsme si pro druhý bod došli zaslouženě,“ zhodnotil zápas českobudějovický trenér.

K zajímavé situaci došlo na konci druhé třetiny. Vhazovalo se na před přerovskou brankou, do konce chyběla vteřina a dvě desetiny. Domácí střídačka sáhla k odvolání brankáře. „Je to varianta, kterou podle pocitu můžete vyzkoušet. Hráli jsme proti týmu, který má dobré bulaře, tak jsme to vyzkoušeli. Pokud bychom vhazování vyhráli, tak jsme mohli rychle vystřelit. Jedna celá dvě sekundy. Na něco to může být dlouhé, na něco krátké. Buly jsme sice vyhráli, ale neměli jsme takovou šanci, abychom mohli vypálit,“ popsal situaci.

Přerovští Zubři se předvedli tak, jak bývá jejich zvykem. Poctivá obrana, důraz v osobních soubojích, a když se naskytne příležitost, tak vyrazit do hodně nebezpečných brejků. „S bodem jsme samozřejmě spokojeni i vzhledem k tomu, že jsme prohrávali. Zápasy jdou rychle po sobě a měli jsme nějaký herní plán. Kromě prvních deseti minut jsme se ve zbytku zápasu drželi. Víme, jak obrovskou sílu Budějovice mají, takže tomu odpovídal i náš plán. Asi to z naší strany nebyl zrovna moc krásný hokej, ale účelný ano. Ve výsledku nám to přineslo bod,“ doplnil k zápasu přerovský asistent.

Ten ocenil také skupinku fanoušků, která se vypravila povzbudit svůj tým napříč téměř celou republikou. „Jezdí s námi všude, byli slyšet a klukům to pomáhá,“ ocenil. Fanoušci Zubrů tak alespoň částečně napodobují ty českobudějovické, kteří objíždějí všechny zápasy v ještě hojnějším počtu.

První zápas v dresu Motoru odehrál útočník Adam Raška, jenž přišel z extraligových Karlových Varů. Nastoupil v první formaci, hrál přesilovky a zaujal především výborným bruslením. „Buďme k němu féroví. Potřebuje si trochu zvyknout. Měl dobrá střídání, ale byl také u prvního gólu Přerova. Šance měl a je to šikovný hokejista. Dokáže vystřelit a dát branku. Věřím, že pro nás bude platnou posilou,“ uvedl Prospal k výkonu nového hráče svého týmu.

Přestupní termín končí v pátek o půlnoci. Pouze do té doby mohou kluby posilovat. Z hostování v Havířově by se měl vrátit zpět obránce Kachyňa, ale trenér Prospal nevyloučil, že by mohl dorazit ještě někdo další. „Uvidíme. Dokud neskončí přestupní termín, tak nikdo nemůže říct, že je kádr hotový,“ nechce kouč předbíhat.