Vsetín - Třetí čtvrtinu základní části první Chance ligy zakončili hokejisté ČEZ Motoru těsnou porážkou 2:3 ve Vsetíně, když ještě po dvou třetinách vedli 2:1. Do závěrečné čtvrtiny vstoupí v pondělí v Benátkách nad Jizerou (17.30).

Václav Prospal | Foto: Deník/ Martin Říský

Hostující trenéři přesypali všechny útočné formace, doma tentokrát zůstali Bradley s Endálem. Lépe ale začali domácí, kteří vyhráli první třetinu gólem z přesilové hry. Bývalý českobudějovický obránce Mikuš napálil kotouč do tyče a Vávra ho vrátil za Strměňva záda.

Motor vyrovnal krátce po změně stran. Po akci Vydareného se dorážkou prosadil navrátilec do sestavy J. Doktor. Ještě do přestávky se podařilo Jihočechům zápas otočit. Obránce Plášil se polaskal s kotoučem, napřáhl a trefil se báječně pod horní tyčku. Jihočech Gába v brance soupeře neměl šanci zasáhnout. A věčná škoda, že Doležal s Jandusem nezužitkovali přečíslení ze závěru druhého dějství.

Hosté totiž v závěrečném dějství nejtěsnější náskok neudrželi. Přišli o něj dvěma góly v rozmezí pouhé minuty a čtyř vteřin. Nejprve vyrovnal nadvakrát nejlepší kanonýr soutěže Rob a vítězný gól zaznamenal Kucharzcyk tečí Frolovy střely. Motor již zareagovat nestačil a vyrovnání nepřinesla ani závěrečná power play.

Branky a nahrávky: 14. Vávra (Mikuš, Rác), 49. Rob (Pechanec), 50. Kucharczyk (Frolo) – 24. J. Doktor (Vydarený, M. Novák), 37. Plášil (Zd. Doležal, Heřman). Vyloučení: 4:8 (navíc host. Karabáček 10 min.), využití: 1:0. Rozhodčí: Doležal, Barek – Votrubec, Ševic. Diváci: 3820.

ČEZ Motor: Strmeň – Fillman, Vydarený, M. Jandus, Plášil, Pavlin, Pýcha – Karabáček, Gilbert, Beránek – Babka, Dančišin, Šimánek - Zd. Doležal, R. Přikryl, M. Novák - Heřman, J. Doktor, Čermák. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Luboš Jenáček (Vsetín): "Utkání se mi hodnotí dobře. Potkaly se dva výborné týmy. První třetinu jsme byli lepší, ve druhé třetině byl lepší Motor a zaslouženě otočil z 0:1 na 2:1. Poslední třetinu jsme zase byli lepší my, dostali jsme se do tlaku a za podpory fantastického publika jsme zápas otočili. Těší nás, že jsme Budějovice dokázali poprvé porazit."

Václav Prospal (Motor): "Pro nás je to zbytečná prohra za třetí třetinu, do které jsme šli za stavu 2:1. Řekl bych jen to, že domácí vyhráli zaslouženě. My jsme si za tu třetí třetinu vyhrát nezasloužili."