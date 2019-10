Jeho svěřence nyní čekají dva těžké zápasy na ledě soupeřů. V sobotu se představí v Prostějově (17), v pondělí pojedou do Třebíče (17.30). Doma v Budvar aréně přivítají zase až ve středu poslední Kadaň (17.30).

Nebyla to tentokrát žádná strhující podívaná. Motor měl sice navrch, roli vysokého favorita potvrdil, ale mužstvo nedalo do hry víc, než bylo potřeba na tříbodový zisk. „Věděli jsme, že přijede organizovaný a urputný soupeř, který nic nebalí, což se také potvrdilo. Naše vítězství se nerodilo lehce,“ konstatoval Prospal.

Trenéra vítězného celku potěšily dva přesilovkové góly. „Ale mrzí mě naopak inkasovaná branka v oslabení. Pětkrát jsme se nechali vyloučit a pokaždé to bylo za faul hokejkou. To se nám opakuje pořád dokola. Vyloučení jsou minus na naší straně,“ je si dobře vědom.

Větší radost měl tentokrát skutečně z vítězství než z výkonu hráčů. „Bylo to od nás rozpačité a k ideálu měl náš výkon daleko, což se nám nesmí stát. Druhou třetinu jsme sice vyhráli, ale soupeř nás v té chvíli přehrával. Za tři body jsme rádi, ale kolikrát jsme po sobě puk házeli jako horký brambor jenom kvůli tomu, že hosté bruslili a napadali. To je špatně.“

Sokolov na jihu Čech předvedl zhruba to, co se od něj očekávalo. Poctivý a bojovný výkon, zlobil až do konce, ale znovu se potvrdilo, že rozšiřování druhé nejvyšší soutěže až na šestnáct účastníků je nesmysl. A to s veškerým respektem k západočeskému klubu. „Vždycky, když prohrajete, tak se utkání hodnotí těžko. Zase jsme dostali dva góly v oslabení. V této činnosti nemáme dobrá čísla,“ posteskl si trenér Sokolova Karel Mlejnek, jinak jeden z asistentů Miloše Říhy u národního týmu.

Neskrýval, že domácí celek vyhrál zaslouženě. „V první třetině měl soupeř více ze hry a byl lepší. Nejlepší výkon jsme podali ve druhé třetině, i když jsme ji paradoxně prohráli největším rozdílem. Ve třetí třetině se kluci snažili, ale zápas jsme prostě prohráli a máme i nadále na čem pracovat,“ zhodnotil utkání.