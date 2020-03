Byl to v pondělí v hokejovém centru legendárního Jaroslava Pouzara povedený večer. Sestavu servismanů vyztužil trenér Motoru Václav Prospal, který si vzal k ruce na křídlo mladíka Martina Beránka, a oba patřili ke strůjcům vítězství.

Prospal nenápadnou střelou otevřel skóre a na závěr parádní nahrávkou našel Beránka, který dal šestý gól. Ale nebyli to rozhodně jen oni dva. V brance podal výborný výkon v opačném gardu chytající Martin Hauser. Obranu dirigoval Vladimír Sičák a znovu ukazoval, že by stále mohl hrát vyšší soutěž než druhou ligu. Vedle něj roste i další mladíček z Motoru Václav Svach.

První centr týmu Tomáš Vak ani s přibývajícími roky nic neztratil ze svého přehledu ve hře a jeho přihrávky stále mají oči. Štěpán Hřebejk pořád vybojuje nespočet puků a někdejší kapitán českobudějovické juniorky Jiří Ferebauer toho nabruslí jako málokdo. Pomoci z Jihlavy přijel Kryštof Hrala. Ale to jsou jen největší osobnosti. Bojovali a velký podíl na přesvědčivé výhře však měli všichni.

Trenér Jiří Fedur také po utkání doslova zářil spokojeností. „Příbram má dobrý tým, velmi dobře bruslí, ale my jsme se jí vyrovnali. A to i v prvním utkání na jejím ledě, které jsme prohráli,“ začal hodnocení vydařeného zápasu. „Tentokrát jsme ale byli lepší a na naší straně byla i bojovnost a srdíčko,“ pochválil svůj tým. „Vůbec v ničem za soupeřem nezaostáváme a naše výhoda je v tom, že můžeme jenom překvapit,“ dodal spokojeně.

Sice se hraje play off, ale z obou stran byl k vidění možná až překvapivě otevřený hokej. „Podle mého se to takhle musí hrát. Buď hop, nebo trop,“ usměje se zkušený kouč, který vede mužstvo spolu s Milanem Kupkou. „Neděláme z toho žádnou vědu. Buď to vyjde, nebo nevyjde. Nemáme nějaké přehnané ambice. Chceme si prostě zahrát dobrý hokej. Přišlo se podívat hodně lidí a myslím, že se jim to líbilo.“

Divácká kulisa byla skutečně náramná. Oficiální kapacita haly čítá tři sta diváků, oficiální údaj o návštěvnosti hlásil o sto padesát příznivců hokeje více. Plno bylo za sklem v restauraci, na balkóně nebylo jediné volné místo, takže fanoušci stáli i za mantinelem dole u hrací plochy. A hlavně se hokejem výborně bavili.

První zápas série v Příbrami David servis prohrál 2:5. „Doplatili jsme tam na hrubé chyby, které se prostě nemohou stávat. Když ve vyrovnaném utkání nahrajete soupeři na dva góly, to nejde. Klukům to těžko mohu mít za zlé. Byla to jejich nezkušenost. Nevyužili jsme přesilovku pět na tři, to také rozhodlo,“ míní Fedur.

Pro středeční třetí zápas v Příbrami počítá trenér se stejnou sestavou, která tak dobře zvládla domácí duel. „Celou sezonu hrajeme na nějakých dvanáct třináct lidí. Ale měli by s námi jet i Venca Prospal s Martinem Beránkem. To by pro nás měla být zase velká pomoc. Jsou to rozdíloví hráči a klobouk dolů před nimi.“

V play off se hraje ob den a David servis pochopitelně není profesionální klub. O fyzickou kondici svého týmu se ale Fedur nebojí. „Kluci jsou dobře trénovaní. O to vůbec nemám strach. Série je otevřená a my nadále hrajeme s tím, že nemáme vůbec co ztratit,“ ještě jednou Fedur zdůrazní před dalším pokračováním dramatické série.

Hokejisty David servisu čeká ve středu pokračování série předkola play off druhé ligy proti Příbrami. Za stavu 1:1 na zápasy se hraje na ledě soupeře, v pátek v českobudějovickém Pouzar centru. Ale dle vládního nařízení může přihlížet vždy maximálně sto diváků. „Z bezpečnostního hlediska to nějakou logiku má. U vyšších soutěží je ale otázka, jestli za takové situace má vůbec cenu hrát. Problém je, že nikdo neví, na jak je to dlouho. Chápu to jako pokus o zmrazení šíření viru třeba na dva týdny. Ale nevím, jestli se to povede. Navíc, když běžně funguje metro, lidi chodí do práce,“ krčí rameny prezident David servisu Jaroslav David.

Na páteční zápas bude klub z tohoto pohledu připraven. „Odpočítáme stovku lidí a další už nebudou mít do haly přístup,“ má jasno.