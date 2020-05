„Nadále spoléháme na podporu našich nejvěrnějších fanoušků, kterými jsou od znovuzrození klubu jednoznačně právě permanentkáři. Ty, kteří měli permanentku v uplynulé sezoně, jsme se letos rozhodli odměnit ještě víc, než bývalo obvyklé. I proto, že letos přišli o play off, které bylo součástí permanentní vstupenky, vystoupala věrnostní sleva až na jedenáct set korun oproti plné ceně,“ uvádí marketingový ředitel klubu Tomáš Kučera.

Letošní novinkou je, že fanoušci budou mít možnost volby, zda chtějí permanentku na celou sezonu, včetně případného play off, nebo se prozatím spokojí jen se základní částí extraligy.

Dosavadní permanentkáři mají svá místa rezervovaná do 3. července. Všichni ostatní si mohou vybírat ze zbylých volných míst. Prodloužit permanentku on-line si však mohou jen ti, kteří ji měli zakoupenou jako fyzické osoby, nikoli jako osoby právnické. V jejich případě je třeba poslat objednávku na klub@hcmotor.cz, případně přijít s objednávkou na sekretariát. Tam bude probíhat i přímý prodej, ale nejdříve v červenci po uvolnění vládních opatření. Do té doby je třeba využít pouze on-line rezervace.

Kupovat lze permanentky na celou sezonu, nebo jen na základní část. „Tuto volbu necháváme na fanoušcích. Je ale třeba mít na paměti, že pokud zvolíte variantu pouze na základní část a Motor postoupí do play off, budete mít šanci koupit si přednostně lístek na zápas play off na své místo pouze on-line a v časovém okně, které může být otevřené pouze několik hodin,“ upozorňuje Kučera.

Vzhledem k tomu, že počet zápasů play off nelze dopředu odhadnout, nebude možné koupit permanentku na celé vyřazovací boje, dokupovat se budou pouze jednotlivé lístky.

Nemálo fanoušků se zajímalo o možnost přispět klubu v těžké době, kdy klub po postupu do Tipsport extraligy potřebuje budovat také extraligový kádr, ale vyjednávání s partnery je výrazně ztížené situací kolem koronavirové krize.

Takovou pomocí je pro Motor členství v prémiovém Klubu 1928. Za dvanáct tisíc korun můžete získat nejen vstup na všechny zápasy všech fází soutěže, k tomu ale dostanete i občerstvení při každém utkání, první extraligový dres novodobého Motoru (navíc je možný i bez reklam) a kromě toho i pozvánky na veškeré klubové akce (například týmové divadlo, kino, rozlučka s hráči atp.). „Chápeme, že tato možnost není pro každého. Pro ostatní připravujeme šanci přispět pomocí památeční vstupenky na první extraligový zápas, kterou začneme prodávat v červenci,“ doplňuje Kučera.

Kolik tedy stojí permanentní karty na kompletní sezonu (včetně případného play off): k sezení (7000 a 5900, k stání 3800. Pro dosavadní permanentkáře jsou za 5900, 5000 a 3100 korun.

Permanentní karty na základní část extraligy: 6000 a 5400 Kč k sezení a 3300 korun k stání. Pro dosavadní permanentkáře 5000 a 4500 k sezení a 2700 Kč k stání.

Ceny vstupenek na jednotlivá utkání – základní část: 260, 220 a 200 korun k sezení a 180 Kč k stání, na případné play off: 440, 420 a 400 k sezení a 380 k stání.