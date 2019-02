České Budějovice – Vyhráli pošesté v řadě, což je posunulo do samotného čela první WSM ligy. Hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice se těší na sobotní šlágr na Kladně, kde je čeká přímý boj o první místo v tabulce. Začátek zápasu je v 16 hodin.

Martin Štrba

Šestý korálek na vítěznou šňůru připojili Jihočeši ve středu proti Havířovu (2:1). Byla to ale trošku utrápená výhra, kdy potěšil více výsledek než předvedená hra. „K zápasu jsme se samozřejmě vrátili a řešili to s jednotlivými hráči individuálně. Bylo to těžké utkání. Nešly nám tolik nohy. Důležité však bylo, že jsme ho zvládli, i když nám ta lehkost chyběla," ocenil asistent trenéra Motoru Martin Štrba.



Vítězná série se pochopitelně pozitivně projevuje na pohodě v kabině. „Jsme rádi, že doma neporazitelnost stále držíme. Lidi pořád chodí a jsou skvělí. S tím panuje spokojenost," pochvaluje si.



Co mu však kalí radost, je zraněné rameno nejproduktivnějšího hráče týmu Luboše Roba, kterému hrozí delší pauza. „Je to samozřejmě velký problém. S Lubošem je to ale jako přes kopírák. Šel do souboje nepřipravený. Každou sezonu mívá podobné zranění a z části je to i jeho chyba. Bohužel se to stalo zase," zlobí se trenéři na klíčového centra mužstva.



Robovo rameno zřejmě bude vyžadovat operační zákrok. „Musí se to úplně spravit, aby s tím neměl problémy do budoucna. První lékařské zprávy byly takové, že operace nebude nutná. Náš klubový doktor Zdeněk Vodička ale operaci doporučuje, protože se jedná stále o stejné rameno. Ještě se však teprve rozhodne podle rentgenu," informuje asistent.



Pro trenéry je Robova absence zásahem do rozjetého stroje. „Budeme ho muset nějakým způsobem nahradit a sestavit jiným způsobem útočné formace," přemítá Štrba. „Sestava se protáčí poměrně často, takže snad nebude problém v nějakém dlouhém sehrávání," věří.



Včera už se na jihu Čech se objevil Američan Ben Walker a trenéři by ho hned rádi využili i pro zápas na Kladně. „Pokud se podaří vyřídit všechny nezbytné formality, tak bychom ho rovnou hodili do vody," usměje se trenér.



Premiéru v českobudějovickém dresu má za sebou mladý útočník Dominik Volek. Svým výkonem ale příliš nepřesvědčil. „Přijel absolutně nepřipravený. Nevěděli jsme, že měl tak dlouhou zdravotní pauzu," jen Štrba bezmocně pokrčí rameny. „Po fyzické stránce je na nule. Možná i za nulou. Čeká ho spousta práce. Má měsíc na to, aby nás přesvědčil, že tady chce hrát a v týmu pokračovat. Je to jen na něm," nebyli trenéři s jeho výkonem proti Havířovu příliš spokojeni. Nicméně v sestavě pro sobotní duel figurovat bude.



V brance absolvoval ve středu obnovenou premiéru mladík Petr Kváča a přestože nepůsobil úplně nejjistějším dojmem, svůj celek dovedl k vítězství. „Na hostování v Benátkách odchytal oproti původní dohodě jenom pár zápasů. Proto jsme si ho stáhli a dostane prostor u nás, aby měl šanci poprat se o mistrovství světa dvacítek. Dostal smolný gól, ale především v závěru zápasu nás podržel," zhodnotil Štrba gólmanův výkon. Kváča pravděpodobně nastoupí od začátku i v sobotu na Kladně.



Mimo hru zůstává dvojice zraněných obránců Mucha a Fillman, které čerstvě doplnil útočník Rob.



Sobotní duel na Kladně bude odehrán jako retro zápas. „Měli bychom hrát v dresech, ve kterých jsme začínal jako hráč v áčku. Doufám, že budou vítězné," směje se Martin Štrba. „Bude to hokejový svátek. Přijde hodně lidí. Těšíme se a jedeme vyhrát," zdůrazní.



Českobudějovičtí fanoušci cestují na atraktivní zápas speciálním retro vlakem. Zaplnili všech 240 míst.