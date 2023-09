/FOTOGALERIE/ V rámci přípravy na Krajskou ligu uspořádal HC Vimperk I. ročník hokejového turnaje mužů s názvem "O pohár starostky města Vimperk". Jak z názvu turnaje vyplývá, záštitu nad ním si vzala paní starostka města Vimperk Jaroslava Martanová.

HC Vimperk - Hluboká Knights 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). | Foto: Zdeněk Formánek

Na zimním stadionu ve Vimperku se odehrál turnaj mužů, kterého se kromě domácího týmu HC Vimperk zúčastnily týmy TJ Sušice, TJ Knights Hluboká nad Vltavou a německého ESV Waldkirchen, ve kterém hraje několik bývalých vimperských hráčů, jako například Ladislav Paule či Jan Bojer. "Systém turnaje byl určen každý s každým a hrací doba stanovena na 3x15 minut čistého času. Vítěz utkání bral dva body. Po skončení zápasu se pak jelo ještě pět, později pouze tři, trestné nájezdy o bonusový bod do tabulky, který byl nakonec pro některá družstva důležitým plusovým bodem," uvedl k systému turnaje předseda klubu Martin Willmann.

Vítězem klání se nakonec stali hokejisté Hluboké nsd Vltavou, kteří nasbírali sedm bodů. Druhý skončil Waldkirchen (6), třetí Sušice (3) a čtvrtý Vimperk (2).

Výsledky zápasů: Vimperk - Sušice 6:1 (1:0, 3:1, 1:0) - TS 0:1, Waldkirchen - Hluboká 2:2 (0:1, 2:0, 0:1) - 2:1, Sušice - Hluboká 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) - 0:1, Vimperk - Waldkirchen 3:5 (1:1, 1:4, 1:0) - 0:2, Waldkirchen - Sušice 3:3 (0:0, 2:2, 1:1) - 1:0, Vimperk - Hluboká 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) - 2:3.

"Ve Vimperku byl vidět velmi pěkný hokej, o který se postaraly všechny týmy, byť bylo vidět, že jsou stále v přípravě na novou sezonu a je stále na čem pracovat. V závěru turnaje se dostavila na zimní stadion i starostka města Vimperk Jaroslava Martanová, která všem týmům předala poháry a vítězi putovní pohár Starostky města Vimperk. Organizátoři turnaje tímto chtějí paní starostce ještě jednou poděkovat, že nad turnajem převzala záštitu, tak jako i Městu Vimperk a Městským službám Vimperk," dodal k turnaji Martin Villmann.

"Z mého pohledu jsme turnaj neodehráli dobře. Ostatně samotné umístění mluví za vše. Do prvního zápasu jsme nastoupili bez Vaška Korouse a Honzy Pauknera, avšak s nově příchozím Honzou Vavříkem, místním odchovancem, se kterým jsme se domluvili na spolupráci během nastávající sezony. První zápas se Sušicí jsme měli pod kontrolou, i když nelze soupeři upřít bojovnost, se kterou se prezentoval po celý turnaj. Právě bojovnost a nasazení nám scházely v zápase proti Waldkirchenu, kdy jsme po prvním gólu úplně přestali hrát. V posledním zápase už byla patrná určitá únava. I tak v něm byly vidět emoce, které mi ve druhém zápase tolik scházely. Bohužel, pokračujeme z minulé sezony v neproměňování šancí, proto byla Hluboká o jeden gól šťastnější," hodnotil vystoupení domácího týmu trenér Ondřej Předota a dodal: "Přesto, že jsme skončili poslední, neviděl bych to tak skepticky. Máme ještě čtrnáct dní do prvního mistráku a pořád je dost času natrénovat herní činnosti, ve kterých jsme na turnaji zaostávali."

Zdroj: HC Vimperk