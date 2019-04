Jaký je váš bezprostřední dojem z nedávno skončené sezony?

Zklamání. Je to takové hořkosladké. Ať je to jak chce, tak jeden měsíc trošičku zostudil desetiměsíční práci, kterou jsme tady odvedli. Konec sezony byl negativní. Je to smutné. Převládá ve mně pocit zklamání a bude ve mně převládat hodně dlouho. Oproti loňsku jsme zaznamenali progres, že jsme se dostali mezi čtyřku, která hrála baráž. Je spousta týmů, které by si to s námi vyměnily, aby si tuto soutěž mohly zahrát. Ale na druhou stranu, baráž byla z naší strany bodově ostuda. Herně ani ne, ale bodově to prostě byla ostuda. Je to černá kaňka na desetiměsíční práci.

Kde byl hlavní problém, že vám baráž až takhle nevyšla?

Než se dostanu k hodnocení, tak bych chtěl poděkovat svým spolupracovníkům. Ať už je to můj asistent Aleš Totter, trenér gólmanů Standa Hrubec, videokouč Franta Bombic, kondiční trenér Tomáš Cibulka, vedoucí mužstva Láďa Gula či maséři Pavel Vlašic s Poldou Bláhou. Ti všichni mi dali přesně to, co jsem od nich žádal. Všichni tito chlapi prožívají to samé co já. Prožíváme to společně s týmem a tímto bych jim chtěl poděkovat. Za práci a čas, který mužstvu obětovali. Někdo si řekne, že je to jejich zaměstnání. Ale oni to všichni dělají s nadšením a láskou. S tím, že chtějí Motoru pomoci tam, kam patří. Za mě jim patří obrovské absolutorium.

Pojďme tedy zpět k nepovedené baráži.

Nejprve bych se ohlédl za celou sezonou, kterou bych rozdělil do tří etap. První byla základní část, ve které jsme nakonec uhráli třetí místo, ale naše výsledky byly jako na houpačce. V první a čtvrté čtvrtině jsme podávali konzistentní a vynikající výkony, což bylo před play off super. Druhá a třetí čtvrtina, tam jsme se kolikrát herně i výsledkově trápili. Už tam se dalo vyčíst, že máme v některých zápasech obrovský problém dát gól. Důležitý gól v důležitý čas, který by nám pomohl k jednodušší hře a většímu sebevědomí. K tomu je třeba připočítat odpočet šesti bodů za dvě kontumace, který jde svým způsobem za mnou a měl na nás daleko větší dopad než jenom těch šest bodů. Sezona byla nevyrovnaná. Ale to, jak jsme se prezentovali a byli kondičně připraveni, se hned poté pozitivně odrazilo v navazujícím play off.

Play off jste zvládli velice dobře. S touto fází sezony jste byl spokojen?

Až na druhý a pátý čtvrtfinálový zápas proti Havířovu jsme play off zvládli ve velkém stylu. Hráli jsme velmi dobře a v té době jsem z týmu cítil obrovskou vnitřní sílu. Všechno šlapalo tak, jak má. Byl jsem strašně rád za to, jak hrajeme a prezentujeme se. Působili jsme dobře jako celek.

Paradoxně vás Havířov ve čtvrtfinále potrápil více než potom Vsetín v semifinále. Souhlasíte?

Určitě. Vsetín jsme k ničemu nepustili. Dokázali jsme eliminovat to, co tento tým zdobilo celý rok. Čtyři z pěti zápasů jsme odehráli s nulou na kontě inkasovaných gólů. To byla fantastická vizitka jak brankářů, tak výborné práce celého mužstva. Havířov nás opravdu potrápil daleko víc. Bojovný a organizovaný tým, který byl dobře připravený od trenéra Režnara. Důležitý byl třetí zápas na ledě soupeře, kdy nás domácí přehrávali, ale pomohli nám gólmani a dokázali jsme v utkání dát první dva góly. Vyhráli jsme 2:1 a tam jsme se odrazili ke zbytku play off, které jsme pak dokázali sehrát velmi dobře. To byla druhá část sezony, ve které jsme se nacházeli na vítězné vlně a vypadalo, že bychom mohli dobře vstoupit do baráže, o které jsme předtím vůbec nemluvili.

Jenže vám hned samotný vstup do baráže vám nevyšel.

Hned v první minutě úvodního zápasu v Pardubicích nás hodně nalomil vlastní gól, který jsme si dali. Jako by se všechno to potřebné štěstí, které potřebujete mít, abyste vyhrávali těžké zápasy, najednou převrátilo na stranu extraligových týmů. Bohužel jsme se z toho nějakým způsobem nedokázali zberchat. V prvním zápase jsme dali gól až minutu a půl před koncem a byl to vlastně obrázek celé naší baráže. Táhlo se to s námi dál a dál. Ať je to jak chce, tak baráž nás posadila zpátky do reality v tom smyslu, na čem všem ještě musíme zapracovat.

Co konkrétně to především bylo?

Především nám chyběly góly a také velcí silní hráči v osobních soubojích. Neměli jsme střelce, kteří by nám dokázali dát v důležitých momentech gól. Jde s tím ruku v ruce také fakt, že gólmani nám nezachytali tak jako v play off. Už jsme je nestřídali a šli jsme do baráže s Petrem Kváčou jako jedničkou. Ale určitě nechci házet vinu za zpackanou baráž na gólmany. Hokej je týmová hra a je třeba zohlednit spoustu aspektů. V polovině baráže jsme měli mimo sestavu pět beků. Postihla nás zranění, která se nám vyhýbala celou sezonu. Zranění k hokeji patří, ale že budeme mít pět obránců ze šesti, kteří nám otevírali sezonu, mimo hru v nejdůležitější fázi sezony, to jsem si nemyslel ani v nejčernějším snu. Taková však byla realita a nemůžeme se na to vymlouvat. Nedokázali jsme zápasy vyhrávat a naši hru jsme nebyli schopni přetavit ve vítězství. Aby naše poslední čtyři zápasy sezony měly vůbec nějaký smysl a hráli jsme je o něco.

Nedoplatili jste trochu na příliš úzký hráčský kádr?

Určitě je to jedna z věcí, které jsme probírali. Na druhou stranu jsem to vysvětloval. Je to také otázka nabídky a poptávky. Když se podívám jenom na obránce, tak v době uzávěrky přestupů jsme tady měli osm beků. Nevěřil jsem tomu, že nám Mitch Fillman poté, kdy se zranil v utkání s Jihlavou, nezasáhne už ani do jednoho zápasu. Martin Jandus k nám přišel v průběhu sezony na pozici sedmého obránce a končil ji jako druhý. K tomu jsme ještě měli na hostování Ondru Kachyňu, o kterém jsme měli jasno, že si ho stáhneme. Věděli jsme, že tady budeme mít připravených osm beků. Dalšího jiného obránce jsem stejně nenašel. Ostatní kluby chtěly prakticky pouze měnit hráče za hráče. V tom momentu jsme ale nebyli ochotni akceptovat výměnu chlapa za chlapa, protože hráčů jsme neměli tolik.

Podobné to bylo i mezi útočníky?

Měli jsme bojovný tým, který šlapal jako hodinky a na každém tréninku i v zápasech nechal sto dvacet procent. Že to někdy haprovalo, to se stane. To je lidské. Z útočníků se nám povedl Venca Karabáček, který přišel z čistého nebe. Splnil fantasticky účel, proč sem přišel. Pevně doufám, že tady zůstane a bude za nás hrát i další rok. Ale pokud máme někoho přivést, tak to musí mít také hlavu a patu. Aby měl jasně určenou roli v týmu. Když v tomto momentu někoho přivádíte, tak to musí být hráč, který vám udělá jednu lajnu a může být rozdílový. Někdo, o kom musíte být přesvědčený, že vám pomůže. Pro mě jako pro trenéra bylo strašně důležité přivést někoho, kdo zapadne do mužstva. Měli jsme a máme stále zájem o některé hráče. Máme je vytipované. Ale prostě se nepodařilo jejich příchody dotáhnout. Je to realita nabídky a poptávky, co je na hráčském trhu v daný moment. A jaká je cena. Souhlasím s tím, že kádr byl úzký. Na druhou stranu tak získali zkušenosti naši mladí hráči, což je pro ně nenahraditelné.

V klubu máte platnou smlouvu, takže budete pokračovat i v příští sezoně?

Smlouvu máme i s asistentem Alešem Totterem ještě na další rok. Určitě bych rád pokračoval. Nechci nikam odcházet, protože tady mám nedodělanou práci. Bavíme se s Alešem i s vedením klubu o tom, jak proměnit a posílit mančaft tak, aby se nám nestalo to, co se nám stalo letos. Samozřejmě jsem zaznamenal názory, že máme úzký kádr. Ale jsem hrozně rád, jakou příležitost dostali mladí hráči. A v určitých aspektech si ji zasloužili.

Zůstane jádro týmu stejné i pro příští sezonu?

Chtěli bychom kádr na další sezonu připravit tak, abychom udrželi všechno to dobré, a přivedli hráče, kteří nám pomohou k tomu být ještě lepší. Analyzujeme si minulou sezonu tak, abychom tým posílili s ohledem na to, co nás nejvíce trápilo a kde nás tlačila bota. Na kterých postech je třeba posílit. Někteří kluci také odejdou. To tak je. Pokud vyloženě dlouhodobě nevyhráváte, tak změny musí přijít vždycky. I v těch nejlepších mužstvech. Veřejnosti chceme dát najevo, že posílit potřebujeme. Že musíme přivést střelce, protože na tom jsme letos shořeli. S vedením klubu o tom vedeme dlouhé rozhovory. Máme vytipované hráče, které bychom k nám chtěli dostat. Zatím se nám to daří. Ale konkrétní jména případných nových hokejistů oznámíme až později. Na kádru však budeme pracovat celé léto.

V příští sezoně už se nebude hrát baráž, ale do extraligy půjde přímo vítěz prvoligového play off. Vítáte tuto změnu?

Je to změna k lepšímu. I s přípravnými zápasy jsme letos odehráli osmdesát osm utkání. To není legrace. Mně nějakou dobu trvalo, než jsem si na to v NHL nebo na farmě zvykl, když jsem odtud jako osmnáctiletý odešel. Je to obrovské množství zápasů. Proto vítám, že vítěz první ligy postoupí přímo a odpadne dvanáct barážových zápasů. Ale to si nestěžujeme. Pravidla před minulou sezonou byla jasně daná. Je to změna k lepšímu a vítám ji.

Kdy zahájíte letní přípravu na další sezonu?

Letní příprava bude hodně individuální. Zastávám názor, že hráči by si měli odpočinout od zimáku. Kluci tady odevzdali sto dvacet procent a chci, aby si oddechli a měli individuální letní přípravu. Většina hráčů bude tady v Budějovicích a budou se připravovat pod dohledem našeho kondičního trenéra Tomáše Cibulky. Až se potom společně sejdeme patnáctého července a o týden později půjdeme poprvé na led, tak chci, aby přišli hladoví kluci, kteří vědí, co před námi leží. Věřím, že jsou profíci. Pokud přijde někdo nepřipravený, tak to na ledě hned rychle poznám.

Jak dlouhé volno hráči dostali?

Dobrovolný začátek letní přípravy je naplánován na šestého května, o týden později bude oficiální start. Úplně na závěr bych chtěl poděkovat našim skvělým fanouškům, kteří nás po celou sezonu podporovali při domácích, ale i venkovních zápasech.