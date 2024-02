/FOTOGALERIE, VIDEO/ Vimperským hokejistům skončila sezona po čtvrtfinálové sérii play off Krajské ligy s Hlubokou. Do play off se dostali po dlouhých pěti sezonách. Z tohoto pohledu tedy úspěch.

Ubráněné oslabení Vimperských. | Video: Zdeněk Formánek

Krajskou ligu ledních hokejistů hrálo na jihu Čech deset týmů. Se vší úctou k Božeticím se do play off dostala kromě jednoho dalšího týmu všechna ostatní mužstva. Vimperští postupovali z místa sedmého. Ve čtvrtfinále play off rozhodně proti Hluboké nad Vltavou favoritem nebyli, přesto s ní odehráli skvělou sérii, která končila až pátým zápasem. Byla tedy sezona úspěšná, nebo nebyla?

„Já bych to rozdělil na dvě části. Na hodnocení základní části a hodnocení play off. Základní část se za mě moc nepovedla. Skončili nám postupně čtyři hráči, ze kterých Jarda Šaršok ani do sezony nenastoupil. Lepilo se to tak, že se každý zápas prakticky hrálo v jiné sestavě. Sedmé místo nevypovídá o kvalitě mužstva, měli jsme uhrát úplně jinou pozici. Ale tak to zkrátka bylo. Zkraje sezony se zranil Míra Klíma, který by určitě hrál, mimo hru byli nějaký čas kvůli zranění i Jirka a Radek Sitterovi. Moc se toho ani moc nenatrénovalo a musím říci, že jsme byli vděčni za spolupráci s devátou třídou. Každé úterý nás doplnili čtyři deváťáci, bez nich bychom často ani těch deset hráčů dohromady nedali. Znovu říkám, že se základní část nepovedla, protože postup do play off je pro tento tým podmínkou. Odešel Samson a i s respektem k Božeticím, z celého kolotoče před play off vypadával jediný tým,“ shrnul základní část vimperský trenér Ondřej Předota.

Play off pak již bylo v porovnání se základní části něco jako starý český film Nebe a dudy. „Play off bylo o zcela něčem jiném. Kluci mě překvapili. Bylo to dáno i tím, že jsme měli k dispozici kompletní kádr i s klukama z univerzitního Black Dogs. Bohužel se nám hned v prvním zápase zranil jeden z nejlepších, ne-li nejlepší, útočníků Vašek Korous. Ale bylo kam sáhnout a mělo to parametry. Přestože jsme přes Hlubokou nepostoupili, tak play off hodnotím kladně. Bylo to o krůček,“ doplnil své pocity z play off trenér Předota.

Při pohledu do výsledků to mělo být z pohledu Vimperka po základní části podstatně lepší. S týmy za sebou Vimperští poztráceli osm bodů, pět s Krumlovem a tři s Radomyšlí. „Nedařily se nám domácí zápasy. Když to srovnám s předchozí sezonou, tak jsme po mém příchodu k týmu doma vždy bodovali. Tentokrát jsme body uhrávali většinou venku. Navíc zápasy, které jsme ztratili, byly většinou velice vyrovnané a utíkaly nám na konci po našich chybách,“ vrátil se k důležitým momentům základní části vimperský trenér.

Naopak již v základní části sehráli Vimperští solidní zápasy s Hlubokou i Milevskem, i když nebodovali. Evidentně se jim hrálo lépe proti týmům, které chtěly hrát bruslivý hokej. „Je to trochu paradox. My jeli do Milevska ve dvanácti lidech a odehráli tam skvělý zápas. Dobře jsme hráli i se Soběslaví, která sice není podle tabulky úplně top tým, ale má tam mladé kluky. S tou jsme také odehráli kvalitní zápasy. S Hlubokou doma i venku. Ale je pravda, že to v základní části chtělo víc. Hlavně bodovat doma a posunout se na čtvrté místo. Pak bychom začínali čtvrtfinále doma,“ doplnil Ondřej Předota.

Hokejisté vytvořili s fanoušky jednu velkou vimperskou rodinu.Zdroj: Zdeněk Formánek

Za poslední roky, kdy se nepostoupilo do play off, tak trochu slábla podpora fanoušků. Tato sezona je znovu nabudila a v play off byli naprosto úžasní. I v pátém zápase v Českých Budějovicích vytvořili vimperským hokejistům skoro domácí prostředí. „Ve Vimperku chodívalo na hokej vždy spousty diváků. V této sezoně to bylo v základní části slabší, možná to bylo i našimi výkony v domácích zápasech. Ale jak potvrdilo čtvrtfinále play off, lidi zde mají hokej stále rádi. Je super, že jsme je opět přilákali nejen na domácí stadion, ale i na zápasy v Českých Budějovicích. Zase to hokejem žije a pro nás na ledě či u něho moc příjemné,“ pochválil fanoušky Ondřej Předota.

Sezona sice skončila, ale určitě se již trenérům honí v hlavě myšlenky, co dál. „Nyní nemá smysl nad něčím spekulovat. Sezonu si postupně vyhodnotíme a pak si teprve řekneme, co dál,“ dodal vimperský lodivod.