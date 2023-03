Jaká byla sezona z vašeho pohledu? Samozřejmě neúspěšná. Skončit třináctí v extralize, to není dobrý výsledek. Kluci nebyli zvyklí takhle rychle skončit sezonu. Vždycky hrávali play off.

Převládá úleva, že váš tým nebude muset do baráže, nebo zklamání, protože si nezahrajete play off?

Závěr sezony byl hodně náročný na psychiku a jsme rádi, že jsme se účasti v baráži vyhnuli. Známe sílu prvoligových celků a víme, že to může být ošemetné. Po výhře v klíčovém utkání s Kladnem panovala v kabině obrovská úleva. Ale na druhou stranu musím znovu zopakovat, sezona to byla neúspěšná.

Kde byla podle vás hlavní příčina, že sezona nevyšla?

Příčin je pochopitelně víc. Můžeme se vymlouvat na nějakou šířku a kvalitu kádru. Ten ale podle mě nebyl tak špatný, abychom skončili na třináctém místě. Dobře složený však také nebyl. Jde to za námi za všemi. Za managementem, trenéry i hráči. Dá se bavit o výpadku formy některých hráčů. Máme obrovské individuality, ale další hráči se na ně nebyli schopni dotáhnout. To je věc, na které musíme pro příští sezonu zapracovat, aby to takhle nebylo.

Jste měsíc ve funkci sportovního manažera Motoru. Co vás na této roli nejvíce překvapilo?

Asi nemohu říct, že by mě něco překvapilo. Je to pro mě nové, stejně jako bylo nové sedět jako asistent s trenéry v kamrlíku. Učím se řadu nových věcí, je to hodně o telefonování, ale že by mě něco vyloženě překvapilo, to ne. Všechno se odvíjí od peněz, které potřebujete k tomu, abyste mohl poskládat konkurenceschopný tým. O to se snažím. Aby v něm byli hráči, kteří umějí dát gól, bránit i vyhrát buly. Znám hráčské agenty, nabízejí hráče, je to jejich práce. Ale neskládám mužstvo podle statistik na Elite Prospect. Když je třeba, seberu se a jedu se na konkrétního hráče podívat. A klíčovou roli samozřejmě hraje ekonomika.

Zdeněk Doležal: Zvládli jsme to, ale končit sezonu na začátku března je smutné

Trenérský tým má smlouvu i pro příští sezonu. Bude pokračovat?

To bych nechal zatím bez komentáře. Ale brzy informace k tomuto tématu zveřejníme.

Poslední dva roky v trenérském štábu Motoru nebyl kondiční kouč. Máte v plánu obsazení této pozice?

Stoprocentně. Kondičního trenéra mít budeme, jenom ještě nemůžeme zveřejnit jeho jméno. Ale jsme blízko tomu, abychom se domluvili. Je to pro nás alfa a omega. Kondičáka potřebuje tým i zranění hráči. Mužstvo musí být lépe fyzicky připravené, než bylo letos. Někteří hráči potřebují zesílit. Není možné, aby to pořád táhli čtyřicetiletí kluci.

Chystáte změny v hráčském kádru?

Chystáme. Sezona byla neúspěšná, je to nutné. Dojde k poměrně velkým změnám.

Budou pokračovat obě hlavní hvězdy mužstva Lukáš Pech a Milan Gulaš?

Oba mají kontrakt a budou pokračovat.

Se kterými hráči ze současného týmu už do budoucna nepočítáte?

Ještě je to příliš čerstvé, nechceme udělat nějaké unáhlené rozhodnutí.

Adam Raška si zahrál hokej i v Anglii, v Motoru se ale cítí vůbec nejlépe

Dostanou větší příležitost mladíci Tomáš Chlubna s Josefem Koláčkem, kteří strávili většinu letošního ročníku v první lize?

Stejně jako další mladí hráči půjdou do přípravy a musí se porvat o své místo v sestavě. Nikdo nedostane nic zadarmo. Potřebujeme mít větší konkurenci. Budeme mít širší kádr a někteří kluci budou jezdit hrát první ligu. Potřebujeme, aby mladší tlačili na starší a nikdo neměl nic jistého. Střední generace se musí cpát na Gulaše s Pechem a ti mladí zase na ně. Nemůže to byt jako letos, že bychom měli čtyři lajny a každý by měl své místo v sestavě jisté. Díky konkurenci se všichni budou zlepšovat. Když se hraje jen na pár lidí, tak dojde k uspokojení.

V zákulisí padají různá jména eventuálních posil. Můžete nějaké potvrdit?

Zatím ne, protože hráči mají platné smlouvy ve svých klubech. Ale určitě přijde šest až sedm nových hráčů.

Útočník Luboš Rob prodloužil smlouvu ve Vsetíně. Neměli jste o něj jako o budějovického odchovance zájem?

Víme o něm, jsem v kontaktu s ním i s jeho tátou. Má ve smlouvě klauzuli, že v případě zájmu musí být kdykoliv uvolněn do extraligy. Ale aby u nás hrál pár minut ve čtvrté lajně, to by nedávalo smysl. Pokud by k nám měl jít, musíme mu najít odpovídající pozici v týmu.

Skončili jste nezvykle brzy už na začátku března. Jaký bude mít mužstvo nejbližší program?

Jsem zastáncem toho, že hned po sezoně je zbytečné trénovat. Kluci absolvovali pohovory a nyní dostanou minimálně čtyři až pět týdnů volno.

Smůla připravila Prospala o zlato z Nagana. Pořád je to trpká vzpomínka, říká

Kdy bude začínat letní příprava?

Domluvíme se na tom s trenéry. Potřebujeme, aby si kluci vyčistili hlavy a strávili také nějaký čas s rodinami.

Letní příprava bude individuální, nebo týmová?

Opravdu jen několik hráčů se bude připravovat individuálně. Jinak bude mužstvo trénovat společně.

Jak moc je pro vás důležité, aby juniorka postoupila zpátky do extraligy?

Je to extrémně důležité pro celý klub. Juniorskou extraligu musíme mít za každou cenu. Kluci to mají dobře rozjeté, teď se rozhodne v play off, které se začne brzy hrát. Návaznost je strašně důležitá. Chceme s mládeží více spolupracovat a vytahovat si mladší kluky do áčka. Když na to budou mít, dostanou příležitost. Potřebujeme mít silnější tým, aby mladé hráče utáhl. Když se nám každý rok podaří jednoho juniora zabudovat do prvního mužstva, tak to bude úspěch.