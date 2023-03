Kde je hlavní příčina, že jste Veselí na třetí pokus neudolali? Byl to těžký zápas. Neměli jsme špatný začátek, ale mysleli jsme si, že za stavu 2:0 v sérii už se to nějak uhraje. Měli jsme o něco málo více šancí než soupeř, ale neproměňovali jsme je. Trefovali jsme tyčky a chyběl nám větší důraz v zakončení.

Veselí podali velice dobrý výkon. Nezaskočilo vás trochu?

Hráli jsme proti nim už třetí zápas, tak víme, co od nich čekat. Prohráli jsme si to sami. Já sám jsem udělal dva zbytečné fauly. Veselí je známé tím, že jejich hráči skáčí. Kolikrát kolem nich jen projedete, oni se roztočí a leží. Rozhodčí to bohužel na této úrovni nevidí a vylučují nás za to. Je to naše chyba, že se neudržíme. Začíná to u mě. Veselí ale takhle hraje a pak je z toho taková bramboračka…

V pátek hraje extraligový Motor zápas roku s Kladnem a místo, abyste si tento šlágr vychutnali v hledišti, tak musíte znovu do Veselí. Je to hodně mrzuté?

Myslím, že spousta kluků už měla v hlavách, že to ukončíme a těšila se v pátek na Motor. Ale bohužel. Věřím, že v pátek všichni odjedou do Veselí na zápas. Kdo se půjde radši dívat na Kladno, tak ať už pak nechodí. I když je to jenom kraj, tak je to play off a chceme ho vyhrát.

Stejně jako loni jste vyhráli základní část krajské ligy a máte v play off našlápnuto do finále. Jste zatím spokojeni s průběhem sezony?

Je to těžší než loni. Stárneme a už nejsme nejmladší. Ostatní týmy naopak omlazují a je vidět, že jsou více nabruslené než my. Díky hokejové chytrosti jsme ale dokázali vyhrát základní část, v play off však musíme přidat, být důraznější v útočném pásmu a tlačit se víc do branky. Nikdo nám nedá nic zadarmo.

V týmu máte řadu hráčů zvučných jmen. Jak vás soupeři v krajské lize berou? Snaží se na vás vytáhnout, nadávají vám občas?

Jak kdo. Třeba s Radomyšlí ve čtvrtfinále to byl parádní hokej nahoru dolů. Ale když hrajeme s Veselím nebo Soběslaví, tak po nás jejich fanoušci štěkají. Jedou se sem vyřvat. Ale beru to, je to kraj a všichni jsme něco podobného čekali.

Scházíte se na tréninky, baví vás to pořád stejně jako loni? Nebo elán trochu vyprchal?

Neřekl bych, že elán vyprchal. Pořád mě to baví a spoustu kluků taky. Jinak bychom se tady nescházeli. Chceme se zpotit, zahrát si a hlavně vyhrát. Elán tam je, ale bohužel všichni stárneme.

Od listopadu jste prezidentem hokejové mládeže v Motoru. Máte na Samson pořád ještě čas?

Je to náročné, protože v Motoru ještě navíc trénuji děti. Z jednoho zimáku přejíždím na druhý. Sám na sobě cítím, že to není ono jako loni, kdy jsem byl více natrénovaný. Ale když nemáme tolik nabrusleno, tak to musíme uhrát chytrostí a hrát více takticky.

Obhajoba loňského titulu nadále zůstává v plánu?

Přesně tak. Chceme zase play off vyhrát. To však chtějí i Veselí, Soběslav a Milevsko. Stejný cíl mají i tyto tři týmy.

Loni jste si zkusili i kvalifikaci o druhou ligu, ale dopadlo to neslavně kontumovaným zápasem. Šli byste v případě titulu do kvalifikace znovu?

K tomu už bych se nevracel a ani bych to teď toto téma neotvíral. Nejdřív musíme vyhrát play off, což je ještě dlouhá cesta. Pokud by k tomu došlo, tak uděláme rozhodnutí po posledním finálovém utkání. S přístupem, jaký jsme měli ve třetím semifinále proti Veselí, můžeme mít velké problémy. Teď to není na pořadu dne.