Góly a nahrávky: 7. M. Hanzal (Fr. Mrázek), 11. R. Šulčík (J. Hanzal), 39. Sičák (Fr. Mrázek, M. Hanzal), 45. R. Šulčík (Rolínek), 48. Nehoda (M. Michal, Sumerauer), 55. J. Hanzal (Rolínek), 56. O. Ťoupal (M. Michal, Sičák), 57. D. Nedorost, 58. R. Šulčík (Sumerauer, Sičák). Rozhodčí: Šperl – Diviš, Tuháček. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:1. Diváků: 250.

Sestavy - HC Vimperk: Podskalský (35. Hembera) – O. Předota, J. Předota, Šaršok, L. Turek, Janásek – Holub, R. Sitter, R. Suchánek ml., J. Sitter, Korous, Fedor, Kotrba, P. Novotný, Schmidt. Trenéři Milan Řehoř a Rudolf Suchánek ml. HC Samson: I. Svoboda – Sičák, Vydarený, M. Michal, O. Liška, Lidral – Fr. Mrázek, M. Hanzal, Rolínek, R. Šulčík, J. Hanzal, D. Nedorost, O. Ťoupal, Sumerauer, Nehoda. Trenér Petr Fleischman.

Každé utkání proti Samsonům je hokejovým svátkem jak pro hráče, tak i fanoušky. Soupiska Samsonů jednoznačně tento tým favorizuje v každém utkání a dívat se na jejich hru, je opravdu požitek. Vimperští bojovali, dvě třetiny se snažili držet krok, ale nakonec vysoko prohráli.

"První dvě třetiny jsme hráli solidní hokej. V té první nám soupeř utekl, když zkušeně zakončil své dvě šance. Druhou třetinu jsme měli velice dobrou. Ale neproměnili šance, do kterých jsme se dostali. Na konci třetiny jsme hráli šest minut v oslabení. Dostali jsme dvě plus dvě a šli do třech. To jsme všechno přežili. Pak se nám zranil gólman Podskalský a následně přišlo zbytečné oslabení za šest hráčů na ledě a v něm jsme dostali třetí gól. Byla to škoda, ve druhé třetině jsme hráli rovnocennou partii," shrnul první dvě třetiny předseda vimperského hokeje Pavel Předota a pokračoval: "Na konci druhé třetiny se to zlomilo a v té třetí to tam soupeři začali padat a výsledek je pro nás smutný. Byla to taková bezmoc."

Z těžkého dvojzápasu s Radomyšlí a Samsony tak nemají Vimperští ani bod. "Je to třeba hodit za hlavu a zase zamakat. Čekají nás další důležité zápasy," povzbuzuje hráče Pavel Předota.