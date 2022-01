Góly a nahrávky: 15. Vlk (V. Brož, Hanus), 35. Jos. Slavík (Jungbauer, Hanus) – 3. Sumerauer (Brus), 28. M. Hanzal (K. Kadlec), 39. M. Hanzal (Sičák, Mrkvička), 39. J. Hanzal (D. Nedorost, O. Liška), 39. M. Hanzal (Sičák), 47. R. Šulčík (K. Ťoupal, M. Hanzal), 53. D. Nedorost (Mrkvička, K. Ťoupal), 58. Sumerauer (M. Michal, K. Kadlec).

Soupiska Sokola Radomyšl: M. Kadlec (připraven P. Horažďovský) — V. Hanus, J. Kurfürst, R. Dohnal, A. Suda, T. Burkoň — J. Slavík, J. Lechnýř, J. Vlk, K. Kovařík, D. Jungbauer, R. Pitel, R. Volf, O. Gába, A. Ryba, V. Brož, K. Strnad, A. Dubský.

Hokejisté českobudějovického Samsonu v sezoně klopýtli pouze jednou, a to doma s druhou Soběslaví. jinak potvrzují svou vysokou kvalitu. Utkání bylo především o bruslení a pěkném hokeji s minimem vyloučených. Na rychlý gól hostů dokázali domácí ještě v první třetině odpovědět vyrovnávací brankou. Podobné to bylo i prostředním dějství, hosté šli do vedení a Radomyšl pět minut před sirénou vyrovnala. Zlom však přišel ve 39. minutě, kdy hosté během necelé minuty nastříleli tři góly. V závěrečné třetině si již vedení hlídali a postupně ho ještě navyšovali.

Až do konce 38. minuty sehráli domácí se zkušeným soupeřem vyrovnanou partii, ale pak se projevila kvalita hostujícího kádru.

Radomyšl tak po víkendu zůstává na pátém místě tabulky. Zda bude na čtvrté Strakonice ztrácet bod, nebo více, o tom rozhodne nedělní večerní duel Strakonic ve Vimperku.