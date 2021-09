To byl mimořádně důležitý moment, protože třetí gól výrazně otupil potencionální nápor Komety. A definitivně vše vyřešil šest minut kapitán Motoru Gulaš, který si najel na Hanzlovu přihrávku zpoza branky a svou bombou z první do horního růžku upravil stav zápasu na konečných 1:4.

Radost početnému publiku přinesla až druhé početní výhoda Brna, ve které Zaťovič tečoval do sítě nahození Rotha – 1:2.

V dresu hostí chyběl útočník Vondrka, kterého nahradil Holec. Poprvé nastoupil právě uzdravený Šenkeřík a potvrdil, že by měl být klíčovým bekem týmu.

