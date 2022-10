HC Benátky nad Jizerou - IHC Králové Písek 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 39. Bříška (Špaček, Havlas), 59. Šafránek (Bříška, Stehlík) – 25. Prášek (Andrle, F. Novák), 28. Macháček (Koupal, Hrakholski), 32. Hrakholski (Macháček), 46. Prášek (Dudáček, Volf), 60. Prášek (Volf, Kříž).

IHC Písek: Kříž (D. Novák) – F. Novák, Kurfürst, Dudáček, Radoš, Hanus, Turek – Hollar, Macháček, Hrakholski, Prášek, Brož, Koupal, Andrle, Volf, Matiášek, Bednařík, Novotný, Pouzar.

V úvodní třetině byli aktivnější domácí hráči, ale písecký gólman Kříž chytal skvěle a v závěru třetiny mu pomohla i tyč. To ve druhé třetině měli Písečtí lepší mušku než domácí a postupně se dostali do tříbrankového vedení. To sice domácí snížili, ale v závěrečné třetině Králům vrátil třígólový náskok střelec zápasu Prášek. Benátky v 59. minutě snížily opět na rozdíl dvou branek a zkusily power play. Do jejich prázdné brány všal přidal Prášek svůj třetí gól.

"Jsme šťastní, že jsme poprvé v sezoně vyhráli. Jeli jsme sem s malou dušičkou, protože jména v benátecké sestavě jsou báječná. Z našeho pohledu jsme sehráli výtečný zápas. Výborně jsme bruslili. Řekl bych, že po celý zápas jsme bruslili lépe," hodnotil pro web IHC Písek utkání trenér Tomáš Matušík.

HC Stadion Cheb - IHC Králové Písek 5:4 sn (21:1, 1:3, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Parshakov (Trapl, Iakhanov), 9. Čejka (Stejskal, Nekvinda), 29. Čejka (Iakhanov, Nekvinda), 49. Trapl (Iakhanov, Nekvinda), rozh. náj. Rozhon – 16. Volf (Dudáček), 27. Macháček (Hanus), 28. Novák (Bednařík, Matiášek), 32. Radoš (Bednařík).

IHC Písek: Novák D. (Kříž) – Novák F., Dudáček, Kurfürst, Hanus, Turek, Radoš – Hrakholski, Macháček, Hollar, Prášek, Koupal, Andrle, Brož, Matiášek, Volf, Novotný, Pouzar, Bednařík.

V úvodu duelu měli dvě velké šance Písečtí, ale neproměnili je. Do dvoubrankového vedení se pak dostali domácí. To však v přesilovce snížil Volf. Ve druhé třetině srovnal Macháček a hned nato dostal hosty poprvé v utkání do vedení Novák. Domácí srovnali, ale podruhé dostal Písek do vedení Radoš. Deset minut před koncem utkání však domácí po teči před brankou srovnali. Jelikož již gól do konce utkání ani v prodloužení nepadl, šlo se do nájezdů. V nich byl jediným úspěšným střelcem domácí Rozhon, který tak Chebu zajistil druhý bod.

Zdroj: IHC Králové Písek