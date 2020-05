V současnosti už začínají mužstva zbrojit na nový soutěžní ročník, do kterého může díky požehnání svazu přibýt řada nováčků z krajských lig. Tři z nich včetně „jihočeského“ Pelhřimova už tuto možnost odmítli. Naopak další, například Cheb nebo Velké Meziříčí, vstup na republikovou scénu láká. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 22. května, a jen o tři dny později už by mohl svaz jednat o podobě soutěže. Na prahu nové sezony stojí i trio zástupců jihu Čech. Jaké plány v současnosti leží na jejich stole?

Táborští jsou pro jiný model soutěže

Pro táborské mužstvo měl rázný konec sezony hodně trpkou příchuť. Po předešlém nepovedeném ročníku se v jeho kabině sešla velice silná parta, která si brzy vydobyla respekt soupeřů a navzdory několika klopýtnutím servírovala fanouškům chutné hokejové menu. V konečném účtování základní části skončili kohouti druzí, což je katapultovalo přímo do semifinále. Následný přípravný duel s Dvorem Králové hraný už bez diváků byl ovšem smutnou poslední epizodou uplynulého ročníku. „Byla to pro nás ohromná škoda,“ nechal se slyšet manažer HC Tábor Miroslav Volena. „Vypadalo to, že si to rozdáme s Příbramí o finále, a moc jsme se na ty zápasy těšili. Mužstvo bylo nažhavené a odhodlané uspět a věřili jsme, že si užijeme finálovou sérii proti Kolínu. Pro tým i pro fanoušky, kteří byli znovu skvělý, by to byla paráda. Jenže to dopadlo úplně jinak a mrzí nás to,“ posteskl si Miroslav Volena.

V současnosti – byť stále poznamenané bojem s koronavirem – už Táborští vzhlížejí k nadcházející sezoně. Vyrukují do ní se stávajícím koučem Arpádem Györim a jeho asistentem Miloslavem Čechem. Jak už bylo avizováno, zájem působit i nadále u Jordánu předběžně potvrdila drtivá většina členů dosavadního kádru s výjimkou bojovníka Davida Blažka, jenž musí před hokejem upřednostnit svůj studijní program.

Táborský tým, který by měl v pondělí 18. května zahájit sedmitýdenní přípravný dril na suchu, má ovšem v hledáčku i potencionální novice. Ti by se měli hlásit trenérům s nástupem na led, který je v předběžném plánu stanovený už na 26. července. „Máme představu, že bychom iniciovali jakýsi kemp, kde by se někteří noví hráči mohli ukázat a říct si o místo v kádru,“ doplnil informaci Miroslav Volena.

Otázkou zůstává, v jakém obsazení a s jakým systémem se bude druhá hokejová liga ucházet o přízeň fanoušků. Do soutěže by mohly vplout nové týmy, které dostaly od svazu požehnání na základě svých výsledků v krajských soutěžích. Případná účast nováčků, z nichž někteří už svůj zájem o vstup na republikovou scénu potvrdili, samozřejmě ovlivní právě herní model příštího ročníku. Uzávěrka přihlášek je 22. května, první jednání o druhé lize by mohlo přijít na řadu o tři dny později. Tak jako každý rok existuje několik variant, jak s podobou soutěže naložit.

Hokejoví reprezentanti i fanoušci HC Tábor by rozhodně uvítali atraktivnější model, než jaký nabídla loňská sezona. V ní poznali jen sedm soupeřů včetně trápícího se čínského outsidera. „Pro dávky to rozhodně nebylo atraktivní. Se všemi týmy jsme hráli v podstatě šestkrát, a stejné soupeře by viděli i v play-off,“ uvedl manažer klubu Miroslav Volena. „Líbila by se nám třeba jedna česká a jedna moravská skupina. Týmy by si to rozdaly dvoukolově každý s každým doma a venku, a pak by nějakým způsobem přišlo na řadu play-off. Případně by se mohl vrátit model se dvěma českými a jednou moravskou skupinou. Necháme se překvapit, jak to nakonec dopadne,“ dodal.

V Písku hledají trenéra, a také by uvítali více soupeřů

Mužstvo píseckých Králů jako jediné z jihočeského tria svůj sezónní program řádně ukončilo, ale příliš radosti z toho neměli. V uplynulém ročníku zůstali hluboko ve stínu tohoto předchozího a za svá záda dokázali stlačit pouze mizerný tým China Golden Dragon. Zklamání čiší i ze slov sekretáře píseckého klubu Jana Kudrny. „Z našeho pohledu to samozřejmě bylo velké trápení,“ potvrdil smutně. „Po předchozí úspěšné sezoně nám odešli hlavní opory, a další pro nás klíčoví hráči se v podstatě hned na začátku tohoto ročníku zranili. Nezbývá než se ze všeho poučit, nezopakovat chyby a najít to pozitivní, na čem budeme stavět,“ prohlásil.

V současné době je jedním z hlavních úkolů klubových činovníků najít nového trenéra druholigového A-týmu. Původně měl u kormidla zůstat mladý kouč Karel Herr, ten ale nakonec přijal atraktivní nabídku výcvikového hokejového centra HDC v Příbrami. Písečtí se tak musejí poohlédnout po jeho nástupci. „Oslovili jsme několik trenérů a určitě bychom měli mít brzy jasno,“ říká Jan Kudrna. „Na druhé straně s tím nemusíme vyloženě pospíchat. Přípravu, která začne v pondělí 18. května, si vezme na starosti Václav Šrámek,“ připomíná sekretář Králů osobu dosavadního zkušeného asistenta trenéra.

Podle předběžných domluv mohou také Písečtí počítat s většinou hráčů stávajícího kádru. „Kluci předběžně potvrdili zájem, ale jaká bude realita, to se samozřejmě ukáže až v průběhu letní přípravy,“ poznamenal Jan Kudrna.

V otázce případného modelu třetí nejvyšší soutěže preferuje také písecký klub konfrontaci s více soupeři, než tomu bylo v zatím poslední sezoně. „Ať už je systém jakýkoliv, měl by být atraktivní pro fanoušky i hráče samotné. Musíme ale samozřejmě hledět i na to, aby byl pro kluby ekonomicky únosný,“ zdůraznil Jan Kudrna.

David Servis si chce zachovat svou roli

Jak už jsme avizovali, parta z českobudějovického David Servisu zůstala stát v letošních druholigových bojích takříkajíc na půli cesty.

Ve čtvrtfinálové sérii s ambiciózním příbramským favoritem stihla odehrát tři zápasy, ale pak už před ní vystavěla neprostupnou stěnu vládní opatření v boji s koronavirovou pandemií. Už její třetí duel na ledě Středočechů se odehrál bez diváků, a protože v něm byli domácí úspěšnější, ocitli se servismani za stavu 1:2 na zápasy na hranici vyřazení. Navzdory tomu účel, se kterým do každé sezony vstupují, i ta uplynulá splnila. „Nemáme žádné přehnané ambice, chceme si prostě zahrát dobrý hokej,“ prohlásil už dříve jeden z trenérů českobudějovické družiny Jiří Fedur.

Působnost druholigového budějovického celku samozřejmě úzce souvisí s aktuální situací kolem insolvence Pouzar centra. Podstatné ale je, že svazoví činovníci přihlášku David Servisu do třetí nejvyšší soutěže na stole naleznou. Během následujících týdnů se má rozhodnout o pozici trenéra týmu. Hráči z úzkého, leč stálého kádru budou trénovat individuálně. Navíc se dá předpokládat, že bude pokračovat i jistá forma spolupráce s dnes již extraligovým Motorem. „Mladí hráči z Motoru u nás dostávají možnost začlenit se do seniorského hokeje, takže si myslím, že to bude ve stejném duchu pokračovat," nechal se slyšet prezident HC David Servis Jaroslav David.

Co se týče systému třetí nejvyšší soutěže v zemi, počkají si Českobudějovičtí na návrhy, které od svazu vzejdou. „Uvidíme, jaké budou varianty. Záleží na počtu účastníků i jejich rozložení. Bylo by fajn, kdyby hrálo na menším prostoru více kvalitních mužstev. Svaz to má na druhé straně v tomto směru těžké, protože poměr mezi českými a moravskými kluby v soutěži je nevyvážený. Nějak si s tím musí poradit a my počkáme, jak to dopadne,“ uzavřel Jaroslav David.