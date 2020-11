Jihočeši stále platí krutou nováčkovskou daň. Opakuje se to v posledních zápasech pořád dokola. Velmi dobře rozehrané utkání, poctivý výkon, který po skončení duelu pochválí i soupeř, jenže v závěru přijde kolaps a vítězství je fuč. „Vždycky dokážeme najít cestu, jak zápas prohrát,“ jenom nevěřícně kroutí hlavou trenér Václav Prospal.

Jeho tým s Mladou Boleslaví skutečně neodehrál špatný zápas. Přežil bez úhony první třetinu, ve které museli domácí po zcela zbytečných nedovolených zákrocích čtyřikrát na trestnou lavici. „Všechno to byly fauly hokejkou, což určitě nechceme,“ přikývne i trenér.

Na střely na branku vyhráli hosté úvodní dějství 13:5, ale především díky výbornému Čiliakovi v brance svítily na ukazateli skóre dvě nuly. „Marek nám dal při čtyřech přesilovkách hostí šanci zůstat v zápase. Měl pár vynikajících zákroků. Byl nejlepším hráčem. To také očekáváme od gólmana, který nastoupí, že bude naším nejlepším hráčem,“ zdůrazní.

Po změně stran dostal domácí celek do vedení svým premiérovým extraligovým gólem v dresu Motoru Daniel Voženílek. Z pohledu Boleslavi se jednalo o spornou branku, která byla podle hostující střídačky dosažena vysokou holí. Hosté proto požádali o trenérskou výzvu, sudí situaci řešili u videa snad deset minut, ale nakonec gól uznali. „Nevím, jestli je nějaké pravidlo o tom, jak dlouho rozhodčí mohou situaci zkoumat. Asi si nebyli jistí. Já jsem moc rád, že branka byla uznána a platila, ujistí Prospal.

Klíčový moment zápasu přišel deset minut před koncem jeho základní části. Za stavu 1:0 dostal hostující Dlapa trest na pět minut plus do konce utkání. Motor měl v tom momentu osud utkání vyloženě ve svých rukou.

Jenže dvě vyloučení na domácí straně v průběhu pouhých čtrnácti vteřin situaci otočila a v přesilovce čtyři na tři boleslavský kapitán Ševc nechytatelnou střelou vyrovnal. „Dostaneš pětiminutovou přesilovku pár minut před koncem zápasu a místo toho, abys dal soupeři další hřebíček do rakve, tak najednou je z toho během chvilky oslabení tří proti čtyřem, ze kterého dostaneš gól,“ nechápal Prospal.

Prodloužení trvalo jen osmatřicet vteřin a Motor se v jejich průběhu vůbec nedostal ke kotouči. Šťastného přesná střela k tyči poté rozhodla o dvoubodové výhře hostí. „Štěstí se přiklonilo na naši stranu. Budějovice hrály velmi dobře, ale závěr vyzněl pro nás,“ konstatoval boleslavský asistent trenéra Pavel Patera.

Přestože na vítězství opět nedosáhli, Prospal své svěřence nezatracoval. „Předvedli jsme to, co nás zdobí. Pohyb, bojovnost a nasazení. Zápas ovlivnila spousta vyloučení na obou stranách. Nakonec jsme předvedli i to, co nás zdobí poslední dobou. Dokázali jsme opět najít způsob, jak si zápas sami prohrát. Jeden bod je z takového utkání málo,“ je si vědom. „Mužstvo ale musím pochválit za bojovnost, nasazení a srdce, které do toho dává každý den na tréninku, což nikdo nevidí. Zatím za to ale nejsme odměněni, protože bohužel doplácíme na ptákoviny, které jsme schopni udělat,“ lituje.

Motor zápas tentokrát odehrál se šesti obránci. Na zápasové soupisce nefiguroval Jakub Suchánek. „Nebyl nominován,“ nabízí Prospal jednoduché vysvětlení.