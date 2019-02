České Budějovice - Kvalifikace o druhou hokejovou ligu je ve své polovině. Hokejisté David servisu dnes jedou do Rakovníka, v neděli přivítají doma Lomnici

Na vlastní fanoušky budou hokejisté David servisu v neděli proti Lomnici hodně spoléhat | Foto: Deník/Michael Kalinics

Kvalifikace o druhou hokejovou ligu pokračuje dalšími zápasy. Již předevčírem odehráli svůj duel Rakovník a Lomnice nad Popelkou. Středočeši využili domácího prostředí a zvítězili v poměru 5:3. Situace v tabulka kvalifikace je tak zcela vyrovnaná. „Výsledek mě nijak nepřekvapuje. Sílu soupeřů v kvalifikaci je těžké odhadovat. Domácí prostředí je každopádně vždy velkou výhodou, protože jednotlivá mužstva toho o sobě moc neví a hostující tým jede prakticky do neznámého prostředí," okomentoval trenér David servisu Jiří Fedur výsledek zápasu mezi Rakovníkem a Lomnicí nad Popelkou.

Jeho slova potvrzuje skutečnost, že v dosavadním průběhu kvalifikace byl vždy úspěšnější domácí tým.

Trenér Jihočechů však již vyhlíží další utkání svých svěřenců. To je na programu právě dnes a David servis odjíždí do Rakovníka.

Včera obvolával jednotlivé hráče a zjišťoval jejich aktuální zdravotní stav, protože někteří z nich se v týdnu potýkali s nemocí a polykali antibiotika. „Zatím jsme se nedovolal pouze Hanzalovi a nad jeho startem v Rakovníku tak visí otazník," tvrdil kouč včera. „Jinak by hráči měli být v pořádku a doufám, že budeme kompletní. Na zápas se těší, takže by měli překonat i nějakou tu případnou bolístku," dodává Jiří Fedur.

Hokejisté již porážku v Lomnici nad Popelkou hodili za hlavu a plně se soustředí na dnešní zápas v Rakovníku. Trenér Fedur na nedělním utkání na severu Čech osobně přítomen nebyl, informace má však od svých kolegů detailní. „V Lomnici měli užší kluziště a domácí toho dokázali naplno využít. Výborně bruslili, nahazovali puky a my jsme se s tím těžko srovnávali," vrací se Fedur k prohranému zápasu v Lomnici nad Popelkou.

Trenér dobře ví, že rovněž v Rakovníku čeká jeho mužstvo úplně jiné utkání než v domácím prostředí, kde David servis Rakovník porazil přesvědčivě 8:2. „U nich to může být úplně odlišný zápas. Síla protivníka může být v domácím prostředí zcela jiná. Podle posledního výsledku se nedají dělat žádné velké závěry," zůstává nohama pevně na zemi kouč David servisu.

Českobudějovický lodivod již myslí také na nedělní zápas s Lomnicí nad Popelkou. „U nich jsme sice prohráli, ale jsem přesvědčen, že u nás Lomnice rozhodně nepředvede stejný výkon jako doma."