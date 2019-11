Českobudějovický celek vyhrál posledních deset zápasů a na čele tabulky první Chance ligy má už desetibodový náskok. Druhá nejvyšší soutěž má nyní přestávku, po ní budou Jihočeši hostit ve středu 13. listopadu v atraktivním duelu Jihlavu (17.30).

Jak jste viděl utkání na Slavii pohledem z branky? Zachytal jste si pořádně?

Musím říct, že ano. Zápas to byl těžký. Věděli jsme, že Slavia je doma silná a jen tak body neztrácí. Má výborné přesilovky, což dokázala i v minulém utkání s Jihlavou. Sice jsme na to byli připraveni, přesto jsme jeden gól v oslabení dostali. A druhý při vlastní početní výhodě. Ukázali jsme však, jakou máme sílu jako tým. V poslední třetině jsme pěti góly rozhodli. A řekl bych, že kromě první části hry jsme dominovali po celý zápas.

Úplný začátek zápasu patřil domácím, kteří si vytvořili tři vyložené šance. Mohl se projevit působivý, ale dost dlouhý ceremoniál, při kterém se Slavia loučila se svou legendou Petrem Kadlecem?

Samozřejmě jsme byli nějak připraveni na zápas, zahřátí, a pak jsme tam stáli nějakých deset patnáct minut. Úplně příjemné to nebylo, ale jsme profíci a musíme se tomu nějak přizpůsobit. Čekali jsme, že na nás Slavia od začátku vletí. Jsme rádi, že jsme to zvládli a v úvodu neinkasovali. Gól jsme dostali až v průběhu první třetiny a potom ve druhé, ale pokaždé se nám podařilo rychle vyrovnat. Kluci podali výborný výkon.

Na začátku jste své spoluhráče podržel několika těžkými zákroky. Chytá se pak gólmanovi lépe, když takhle dobře začne?

Určitě. Předtím jsem chytal třeba proti Kadani nebo Ústí, kde člověk stojí v brance a dlouhá čeká na vůbec nějaký zákrok. Pak přijde přečíslení dva na jednoho nebo nájezd, a tomu není jednoduché čelit. Na Slavii jsem byl od začátku v tempu, v úvodních deseti minutách jsem se docela zapotil. Rychle jsem se do toho dostal a jsem rád, že mi to vyšlo.

Dorazilo za vámi až neuvěřitelné množství fanoušků. Co jste říkal atmosféře zápasu, která byla lepší než ve vaší domovské Budvar aréně?

To byla určitě lepší. V Edenu je malý stadion a fandění je mnohem více slyšet. Našich fanoušků bylo tady v Praze fakt hrozně moc, za což jim děkujeme. Celý zápas jsme se cítili jako doma. Je to super a věřím, že nás takhle budou podporovat i nadále.

Vyhráli jste desetkrát v řadě za tři body. Pamatujete ve své kariéře nějakou podobnou sérii?

Určitě ne. Je to paráda a doufám, že ji ještě protáhneme. Bylo by to krásné. Každý se ale o to víc proti nám chce vytáhnout. Musíme hrát pořád naši hru a jít za svým cílem. Pak se k nám přikloní i štěstí.

Když se vám takhle daří, není skoro škoda, že přišla reprezentační přestávka?

Má to svá pro i proti. Odpočineme si, protože zápasů bylo hodně a program bude ještě nabitý. Ale máme tolik natrénováno, že bychom mohli hrát dál. To rozhodně. Doufám, že po přestávce přidáme další vítězství a šňůra bude pokračovat.